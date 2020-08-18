Bitcoin ne kadar oldu? 18 Ağustos 2020 Salı anlık ve canlı bitcoin fiyatları! Bitcoin fiyatları artıyor!

Uzun zamandır kritik 12 bin dolar sınırının hemen altında seyreden bitcoin fiyatlarının 18 Ağustos Salı günü ne kadar olduğu merak ediliyor. Psikolojik 12 bin dolar sınırını aşan bitcoin anlık fiyatı araştırılıyor. Para değeri en yüksek kripto para birimi olan bitcoin yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor.Uzun bir süredir yükseliş trendinde olan bitcoinin şu an piyasa hacmi 220 milyar doları aştı.

Peki 18 Ağustos 2020 bitcoin fiyatları ne oldu? Bitcoin fiyatları yükselir mi? İşte canlı bitcoin fiyatları...

BITCOIN NE KADAR OLDU (18 AĞUSTOS 2020)

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin fiyatları güne alış fiyatı 12.305,00 dolar seviyesinde başladı. Güne yüzde

0.26 değişim göstererek, düşüşle başlayan bitcoin dün günü 12.327,28 dolar seviyelerinde kapatmıştı.

**Bitcoin 18 Ağustos 2020 itibari ile satış fiyatı 12.308,03

dolar olarak belirlendi.

Piyasa değeri en yüksek kripto para 4 bin doların altını görmesinin ardından yükselişe geçti ve 12 bin dolarlı seviyelerde seyrediyor.

Piyasa değeri en yüksek kripto para bu yıl yüzde 68 değer kazandı. Anlık ve canlı olarak bitcoin fiyatlarını takip etmek için mynet finans'ta bulunan yukarıdaki linki takip edebilirsiniz.



