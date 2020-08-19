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Bitcoin ne kadar oldu? 19 Ağustos 2020 Çarşamba anlık ve canlı bitcoin fiyatları! Bitcoin fiyatları artıyor!

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 19.08.2020 07:05 | Son Güncelleme

Kripto para piyasalarının en yüksek para hacmi olan bitcoin uzun zamandır 12 bin dolar sınırında yer alıyordu. Piyasa hacmi 2020 milyar doları aşan bitcoinin 19 Ağustos 2020 fiyatları ne kadar oldu merak ediliyor. Dün bitcoin fiyatları ani bir yükselişle 12 bin dolar seviyesini geçti. Piyasada para değeri en yüksek kripto para olan bitcoinin anlık ve canlı fiyatları ve grafik analizi mynetfinans'ta...

Bitcoin ne kadar oldu? 19 Ağustos 2020 Çarşamba anlık ve canlı bitcoin fiyatları! Bitcoin fiyatları artıyor!

Uzun zamandır kritik 12 bin dolar sınırının hemen altında seyreden bitcoin fiyatlarının 19 Ağustos Çarşamba günü ne kadar olduğu merak ediliyor. Dün sabah saatlerinde psikolojik 12 bin dolar sınırını aşan bitcoinin anlık fiyatı araştırılıyor. Para değeri en yüksek kripto para birimi olan bitcoin yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor.Uzun bir süredir yükseliş trendinde olan bitcoinin şu an piyasa hacmi 220 milyar doları aştı.
Peki 19 Ağustos 2020 bitcoin fiyatları ne oldu? Bitcoin fiyatları yükselir mi? İşte canlı bitcoin fiyatları...

BITCOIN NE KADAR OLDU (19 AĞUSTOS 2020)

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin fiyatları güne alış fiyatı 11.825,90 dolar seviyesinde başladı. Güne yüzde - 1.65 değişim göstererek, düşüşle başlayan bitcoin dün günü 12.327,28 dolar seviyelerinde kapatmıştı.

**Bitcoin 19 Ağustos 2020 itibari ile satış fiyatı 11.825,90
dolar olarak belirlendi.

Piyasa değeri en yüksek kripto para 4 bin doların altını görmesinin ardından yükselişe geçti ve 12 bin dolarlı seviyelerde seyrediyor.

CANLI BITCOIN FİYATLARI

Piyasa değeri en yüksek kripto para bu yıl yüzde 68 değer kazandı. Anlık ve canlı olarak bitcoin fiyatlarını takip etmek için mynet finans'ta bulunan yukarıdaki linki takip edebilirsiniz.


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