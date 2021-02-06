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Bitcoin ne kadar oldu? 39,000 dolar sınırını aştı! Şimdi Bitcoin alınır mı? Bitcoin ne olur, düşer mi? Bitcoin yükselecek mi?

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 06.02.2021 11:05 | Son Güncelleme

Son dönemde yatırımcıların ilgisini çeken Bitcoin ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu nedenle bireysel yatırımcılar Bitcoin ne kadar oldu sorusunun yanıtını düzenli olarak araştırıyor. Aynı zamanda yatırımlarını planlamak isteyenler Bitcoin ne olur, düşer mi sorusuna da cevap arıyor. Son olarak yönünü tekrar yukarıya çeviren Bitcoin, 39,000 dolar sınırını aştı. Peki, Bitcoin yükselecek mi? Şimdi Bitcoin alınır mı? İşte yorum ve analizler...

Bitcoin ne kadar oldu? 39,000 dolar sınırını aştı! Şimdi Bitcoin alınır mı? Bitcoin ne olur, düşer mi? Bitcoin yükselecek mi?

Bireysel yatırımcılar tarafından bundan sonra Bitcoin yükselecek mi konusunda araştırmalar devam ediyor. Son dönemde önemli bir hareketlilik gözlemlenen Bitcoin, kurumsal alımlardaki artışın etkisi ile yönünü tekrar yukarıya doğru çevirdi ve 39,000 dolar sınırını aştı. Peki, Bitcoin düşer mi? İşte Bitcoin yorumları ve kripto paranın güncel durumu...

BITCOIN NE KADAR OLDU?

Son 24 saat içerisinde 37,056 dolar ve 39,496 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 4,90 artış ile 39,045.84 dolara yükseldi. Birimin haftalık kazancı ise yüzde 16,44 olarak kaydedildi. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de 726 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 30 birimin değeri düşerken, düşenlerden üç birim de ilk 10 birim arasında yer aldı. Artış gösteren kurumsal alımların etkisi ile 7 Ocak’ta tarihte ilk defa 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi ise Cumartesi günü erken saatlerde 1 trilyon 173.54 milyar dolar düzeyinde oldu.

Toplam 8,407 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,365 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 61.5’ini Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi ise 173 milyar dolar düzeyindeydi.

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BITCOIN NE OLUR?

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, “PayPal Ceo’su kripto para planlarını açıkladı” başlıklı analizinde, şöyle dedi:

"Şu anki sistemin geleneksel olduğunu ve yavaş ilerlediğini belirten PayPal CEO’su Daniel Schulman, işlemlerin saniyeler içinde bittiği bir gelecek hayal ettiklerini dile getirdi. PayPal olarak bu durumun öncülerinden olmak istediklerini vurgulayan Schulman, sadece kripto paralar, dijital paralar ve blokzincir için çalışacak ekip kurduklarını söyledi. Planlar arasında 29 milyon işletmede müşterilere kripto para ile ödeme seçeneği sunulması planlanıyor."

"Bitcoin dostu senatör ABD Bankacılık Komitesi’nde görev alacak. Senatör Cynthia Lummis, geçmişte Bitcoin ve kripto paralar hakkındaki olumlu düşüncelerini defalarca dile getirmiş ve diğer senatörleri de bu konuda eğitmeye çalıştığını belirtmişti.”

ŞİMDİ BITCOIN ALINIR MI?

Yükseliş sürerken yatırımcılar alım yapmak konusunda da kararsızlık yaşıyor. Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, analizinde şöyle devam etti:

"Piyasa oynaklığına rağmen başta Bitcoin olmak üzere kripto paralar ilgi çekmeye devam ediyor. Son olarak Galatasaray’ın forveti Ryan Babel de Bitcoin’e gönlünü kaptırdı. Babel, twitter hesabından attığı twitte “Bitcoin almak için beklemeyin. Bitcoin alın ve bekleyin” yazdı."

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