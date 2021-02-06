Bitcoin ne kadar oldu? 39,000 dolar sınırını aştı! Şimdi Bitcoin alınır mı? Bitcoin ne olur, düşer mi? Bitcoin yükselecek mi?

Bireysel yatırımcılar tarafından bundan sonra Bitcoin yükselecek mi konusunda araştırmalar devam ediyor. Son dönemde önemli bir hareketlilik gözlemlenen Bitcoin, kurumsal alımlardaki artışın etkisi ile yönünü tekrar yukarıya doğru çevirdi ve 39,000 dolar sınırını aştı. Peki, Bitcoin düşer mi? İşte Bitcoin yorumları ve kripto paranın güncel durumu...

BITCOIN NE KADAR OLDU?

Son 24 saat içerisinde 37,056 dolar ve 39,496 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 4,90 artış ile 39,045.84 dolara yükseldi. Birimin haftalık kazancı ise yüzde 16,44 olarak kaydedildi. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de 726 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 30 birimin değeri düşerken, düşenlerden üç birim de ilk 10 birim arasında yer aldı. Artış gösteren kurumsal alımların etkisi ile 7 Ocak’ta tarihte ilk defa 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi ise Cumartesi günü erken saatlerde 1 trilyon 173.54 milyar dolar düzeyinde oldu.

Toplam 8,407 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,365 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 61.5’ini Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi ise 173 milyar dolar düzeyindeydi.