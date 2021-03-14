FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Bitcoin ne kadar oldu? İşte 14 Mart Pazar Bitcoin kuru ve diğer kripto paralar

Bitcoin ne kadar oldu? İşte 14 Mart Pazar Bitcoin kuru ve diğer kripto paralar

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 14.03.2021 10:11 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz haftalarda tarihi zirveyi görerek 58 bin doların üzerine çıkan Bitcoin, kripto parası olanlar veya yatırım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Bitcoin yükselecek mi, Bitcoin düşecek mi soruları yatırımcıların en çok merak ettiği sorulardan oldu. Peki 14 Mart Bitcoin fiyatları ne durumda? Bitcoin düşüşü devam edecek mi ve 1 Ethereum kaç dolar oldu? İşte detaylar...

Bitcoin ne kadar oldu? İşte 14 Mart Pazar Bitcoin kuru ve diğer kripto paralar

Kripto paraların kazandığı önem son günlerde yatırımcıların çok fazla dikkatini çekiyor. Geçtiğimiz haftalarda Bitcoin tarihi zirveyi görerek 58 bin doların üzerine çıkmıştı. Yatırımcılar ve yatırım yapmak isteyenler merak içerisinde Bitcoin ne kadar oldu sorusunun cevabını arıyor. İşte 14 Mart Bitcoin fiyatları...

Bitcoin'de yukarı yönlü hareketlilik 14 Mart'ta da devam ediyor. Bitcoin geçen hafta 48 bin doların altına inmişti fakat yeni haftaya yükselişle başlamıştı.

14 Mart 2021 Pazar gününe ait güncel kripto para fiyatları şu şekilde:

Bitcoin: 60881.94 USD 457600.00 TL
Ethereum: 1895.00 USD 14261.00 TL
Ripple: 0.45310 USD 3.41300 TL
Bitcoin Cash: 585.30 USD 4,405.16 TL
Aave: 395.09400 USD 2,975.04 TL
Algorand:1.10570 USD 8.30 TL
Litecoin: 220.62 USD 1,662.68 TL
EOS: 4.19080 USD 31.59 TL
Binance: 270.50 USD 2036.00 TL
Stellar: 0.3977 USD 2.98 TL

Kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi olan Bitcoin, 58,330.57 dolarlık yeni zirveyi daha önce 21 Şubat'ta görmüştü. Önceki haftalarda, Musk'ın Twitter'dan yaptığı destek paylaşımları Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin kripto paralarının değerinin yükselmesine neden olmuştu.

FS Investments, New York Life, Stone Ridge Holdings Group ve MassMutual, gibi önemli şirketlerin Bitcoin ile ilgili yatırımları da Bitcoin yükselişinde oldukça etkili olmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Ankara! Mağarada suçüstü böyle yakalandılar Yer: Ankara! Mağarada suçüstü böyle yakalandılar
İşte Bitcoin 13 Mart bitcoin fiyatları...İşte Bitcoin 13 Mart bitcoin fiyatları...
Devlet destekli çilek yetiştiriciliğiDevlet destekli çilek yetiştiriciliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Yer: Ankara! Mağarada suçüstü böyle yakalandılar
Yer: Ankara! Mağarada suçüstü böyle yakalandılar
İzmir'de genç çiftin sır ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
İzmir'de genç çiftin sır ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
Bitcoin 60 bin doları aştı
Bitcoin 60 bin doları aştı
Eşinin kartına el koyan kişi için mahkemeden emsal karar
Eşinin kartına el koyan kişi için mahkemeden emsal karar
Altında son fiyatlar
Altında son fiyatlar
Mahkeme zam kararını iptal etti! Eski fiyattan satılacak
Mahkeme zam kararını iptal etti! Eski fiyattan satılacak
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Merkez Bankası yıl sonu büyüme tahmini arttı
Merkez Bankası yıl sonu büyüme tahmini arttı
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Sıfır araçlara ÖTV zammı gelecek mi?
Sıfır araçlara ÖTV zammı gelecek mi?
Emekliye 355 TL zam!
Emekliye 355 TL zam!
e-Devlet'te, HGS ve OGS bilgilendirme hizmeti başladı
e-Devlet'te, HGS ve OGS bilgilendirme hizmeti başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Paribu neden açılmıyor? Paribu çöktü mü?
Paribu neden açılmıyor? Paribu çöktü mü?
Bitcoin ne kadar oldu? İşte 13 Mart Cumartesi bitcoin kuru
İşte Bitcoin 13 Mart bitcoin fiyatları...
Bitcoin ne kadar oldu? 1 Ethereum kaç dolar? 12 Mart Bitcoin ve Ethereum fiyatları
Bitcoin ne kadar oldu?
Kripto para piyasasında genel görünüm ve Ethereum
Kripto para piyasasında genel görünüm ve Ethereum
Bitcoin ne kadar oldu? 1 Ethereum kaç dolar? 11 Mart Bitcoin ve Ethereum fiyatları
Bitcoin ne kadar oldu?
Bitcoin 55 bin dolardan sonra geri çekildi!
Bitcoin 55 bin dolardan sonra geri çekildi!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.