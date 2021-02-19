Bitcoin ne kadar oldu? Rekor tazeledi! Bitcoin ne olur, düşer mi? Bitcoin bundan sonra yükselecek mi?

Son dönemin sık sık gündeme gelen kripto parasıyla alakalı bireysel yatırımcılar sık sık, bundan sonra Bitcoin yükselecek mi konusunda araştırmalar yapıyor. Bir süredir hareketliliğin yaşandığı kripto parada geçtiğimiz günlerde Tesla’nın 1,5 milyar dolarlık yatırımı gündeme gelmişti. Son olarak Bill Gates de bu popüler kripto paraya dair değerlendirmelerini paylaştı. Aynı zamanda önemli bir gelişme olarak Bitcoin’in rekor tazelediği görüldü. Peki, Bitcoin düşer mi? İşte Bitcoin yorumları ve Bitcoin son durumu...
Son dönemde hızlı bir yükseliş gösteren kripto para, perşembe günü 52,533.91 dolar ile yeni zirveyi test etmişti. Sonrasında kar satışlarıyla beraber hafif geri çekilen kripto para, 52 bin doları aştı ve yeniden rekor tazeledi. Önemli bir yükseliş gösteren kripto para son olarak yüzde 1.2 değişimle 52 bin 726 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Tesla’nın gerçekleştirdiği 1,5 milyar dolarlık Bitcoin yatırımının ardından Bill Gates de CNBC’nin Squawk Box programında soruları yanıtladı. Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, Bitcoin’e yatırım yapmadığını ve herhangi bir fiyat hareketi ile alakalı tahmin yapmak istemediğini belirtti. Bitcoin sahibi olmadığını söyleyen Gates, olumsuz bir görüşünün de olmadığını ekledi. Bitcoin konusunda tarafsız olduğunu, görüş ne olursa olsun fiyatının yukarı ya da aşağı gidebileceğini, dolayısıyla gelecek öngörüsü yapmanın bir yolunun olmadığını söyledi.
Bill Gates, Bill & Melinda Gates Vakfı aracılığı ile yaptığı yardım faaliyetlerinde parayı dijital forma taşıdıklarını ve kimin ne yaptığını tam olarak görebildiğini anlattı. Geçtiğimiz mart ayında Microsoft yönetim kurulundan ayrılan Gates, Bitcoin ve kripto para konusunda biraz daha farklı düşünmeye başladı. Buna rağmen Microsoft Başkanı Brad Smith, şirketin bu kripto paraya yatırım yapmak konusunda acil bir planının olmadığını dile getirdi.
Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili analizlerini aktaran JPMorgan analistleri, şirketlerin kararları konusunda değerlendirmelerde bulunmuştu. Öncesinde uzun vadeli hedefin 146 bin dolar olduğunu aktaran JPMorgan stratejistleri, hazırlamış oldukları yeni notta, bu gerçekleşen büyük yatırımın ardından Bitcoin'in şirket bilançolarına alınmasıyla alakalı beklentileri analiz etmişti.
Stratejistler, diğer şirketlerin Tesla'nın bilançosuna Bitcoin'i ilave etme kararını takip etmesini beklememenin gerektiğini aktarmıştı. Stratejistlere göre şirketlerin bu doğrultudaki kararları için temel faktör, Bitcoin'deki oynaklığın durumuydu. Yeni notta; kurumsal portföylerde banka mevduatları, para piyasası fonları ve kısa vadeli bonoların yer aldığı, bunun da yıllık oynaklığın yüzde 1 civarında seyretmesi anlamına geldiği belirtilmişti. Aynı zamanda portföyde yüzde 1'lik Bitcoin'in ciddi oynaklık kaynağı olabileceği yönünde değerlendirmede bulunulmuştu.
Son olarak ünlü kişilerin adlarının kullanıldığı kripto para dolandırıcılıklarına yenisi eklendi. Dolandırıcılar bu kez, Bitcoin adresinde Tesla ve SpaceX şirketlerinin patronu Elon Musk’ın ismini kullanmaya başladı. İHA’nın haberine göre Musk’ın ismiyle açılan hesap üstünden oluşturulan duyuruda yatırımcılara Bitcoin, ETH ve DOGE verileceği bildirildi. Buna inanan yatırımcılar adımları izleyerek coin kazanma arzusu ile dolandırıldı.
Mağdurlar BTC borsasına durumu bildirdiklerinde aldıkları cevapla ikinci kez hüsrana uğradı. Türkiye'den de bazı yatırımcılar bu Bitcoin tuzağına düşerek kayba uğradı.
İsminin açıklanmasını istemeyen dolandırıcılık kurbanları mavi tik bulunan Twitter hesabından bu tarz faaliyetlerin yapılabilmesini eleştirdi. Hesabın sahte olduğunun Twitter'a şikayet edilmesine rağmen halen kaldırılmadığını söylediler.
Okuyucu Yorumları 0 yorum