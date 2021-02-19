Bitcoin ne kadar oldu? Rekor tazeledi! Bitcoin ne olur, düşer mi? Bitcoin bundan sonra yükselecek mi?

Son dönemin sık sık gündeme gelen kripto parasıyla alakalı bireysel yatırımcılar sık sık, bundan sonra Bitcoin yükselecek mi konusunda araştırmalar yapıyor. Bir süredir hareketliliğin yaşandığı kripto parada geçtiğimiz günlerde Tesla’nın 1,5 milyar dolarlık yatırımı gündeme gelmişti. Son olarak Bill Gates de bu popüler kripto paraya dair değerlendirmelerini paylaştı. Aynı zamanda önemli bir gelişme olarak Bitcoin’in rekor tazelediği görüldü. Peki, Bitcoin düşer mi? İşte Bitcoin yorumları ve Bitcoin son durumu...

BITCOIN NE KADAR OLDU?

Son dönemde hızlı bir yükseliş gösteren kripto para, perşembe günü 52,533.91 dolar ile yeni zirveyi test etmişti. Sonrasında kar satışlarıyla beraber hafif geri çekilen kripto para, 52 bin doları aştı ve yeniden rekor tazeledi. Önemli bir yükseliş gösteren kripto para son olarak yüzde 1.2 değişimle 52 bin 726 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ŞİMDİ BITCOIN ALINIR MI?

Tesla’nın gerçekleştirdiği 1,5 milyar dolarlık Bitcoin yatırımının ardından Bill Gates de CNBC’nin Squawk Box programında soruları yanıtladı. Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, Bitcoin’e yatırım yapmadığını ve herhangi bir fiyat hareketi ile alakalı tahmin yapmak istemediğini belirtti. Bitcoin sahibi olmadığını söyleyen Gates, olumsuz bir görüşünün de olmadığını ekledi. Bitcoin konusunda tarafsız olduğunu, görüş ne olursa olsun fiyatının yukarı ya da aşağı gidebileceğini, dolayısıyla gelecek öngörüsü yapmanın bir yolunun olmadığını söyledi.