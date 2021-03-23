Bitcoin neden düşüyor? Binance Coin ve Ethereum son durum nedir?

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, kripto para birimlerini, "birer ödeme aracından çok, birer spekülasyon aracı" olarak gördüğünü, bu nedenle, "dolardan çok altına benzediklerini" söylemesinin de etkisiyle kripto para piyasalarına gelen satışların etkisiyle Bitcoin 55,000 doların da altına geriledi.

BITCOIN GERİLEDİ

Son 24 saat içinde 54,288.16 ve 58,471.48 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 5.30 düşüşle 54,639.44 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı yüzde 0.31 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 61 milyar dolarlık düşüşle 1 trilyon 17 milyar dolara geriledi.

ETHEREUM'UN PİYASA HACMİ DÜŞTÜ

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 4.84 düşüşle 1,701.56 dolara gerilerken, haftalık kaybı yüzde 2.86 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 195.53 milyar dolara geriledi.

BINANCE COIN' DEV KRİPTOLARI TAKİP ETTİ

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin son 24 saatte yüzde 3.23 düşüşle 259.85 dolara gerilerken, haftalık kazancı yüzde 4.70 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 39.95 milyar dolara geriledi.