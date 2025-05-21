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Bitcoin rekor tazeledi! ABD'nin regülasyon hamlesinden sonra o seviyeye ulaştı

Bitcoin'in fiyatı, ABD'den gelmesi beklenen ve kripto paralara yönelik olumlu görülen düzenlemeler nedeniyle 109 bin 481 dolara ulaşarak rekor tazeledi. Ethereum ise, fiyatı da yaklaşık yüzde 3,60 değer kazanarak, 2 bin 564 dolara yükseldi.

Bitcoin rekor tazeledi! ABD'nin regülasyon hamlesinden sonra o seviyeye ulaştı
Begüm Özkaynak

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yaklaşık yüzde 3,23 artarak, 3 trilyon 430 milyar dolara çıktı.

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En büyük kripto para birimi olan Bitcoin ise 109 bin 481 dolara ulaşarak ocak ayında ulaştığı en yüksek seviyeyi yeniledi. Bitcoin'in fiyatı son 24 saatte yüzde 3,55 yükselerek, TSİ 19.10 itibarıyla 109 bin dolardan işlem görüyor. Bitcoin'in haftalık değer kazancı da yüzde 5,29 düzeyinde oldu.

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ETHEREUM'UN DA DEĞERİ YÜKSELDİ

Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da yaklaşık yüzde 3,60 değer kazanarak, 2 bin 564 dolara yükseldi.

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Analistler, ABD'de regülatörlerin, sabit coin adı verilen dijital varlıklara düzenleyici bir çerçeve sağlayacak kuralları kabul etmeye hazırlandığına ve bu durumun kripto para piyasasında olumlu karşılandığına işaret ediyor.

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşında tansiyonun düşmesinin de olumlu bir etken olduğunu kaydeden uzmanlar, ABD'deki enflasyon verilerinin de yatırımcıların risk iştahını artırdığını belirtiyor.

(AA)

Hissenet
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