Bitcoin sert düşüşte: 90.000 dolar altına geriledi, yatırımcılar tedirgin

Bitcoin (BTC), son haftalarda yatırımcıların yüzünü güldürmeye devam ederken, son günlerde yaşanan sert düşüş piyasada panik havası estirdi. Özellikle son 24 saat içinde 90.000 dolar seviyesinin altına gerileyen Bitcoin, 2025 yılı başından bu yana elde ettiği tüm kazançları silerek yatırımcıları şoke etti. Bu ani düşüş, kripto para piyasasında genel bir satış dalgasını tetiklerken, Ethereum (ETH), Solana (SOL) gibi diğer büyük kripto para birimleri de önemli kayıplar yaşadı.

Düşüşün arkasında yatan nedenler arasında enflasyon endişeleri, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz artırımı beklentileri ve Bitcoin ETF'lerine olan girişlerdeki yavaşlama gösteriliyor. Bazı analistler, Bitcoin'in uzun vadeli metriklerinin 'değersiz' sinyalleri verdiğini ve düşüşün devam edebileceğini belirtiyor. Özellikle Bitcoin'in dominans oranındaki düşüş ve Stokastik RSI'daki düşüş yönlü ayrışma, piyasa gücünde bir değişim olduğunu işaret ediyor.

Teknik analizlere göre, Bitcoin'in 90.000 dolar seviyesinin altında kalması durumunda 85.000 ve hatta 80.000 dolar seviyelerine kadar düşüş yaşanabileceği öngörülüyor. Ancak, bazı uzmanlar düşüşün kısa vadeli bir düzeltme olduğunu ve Bitcoin'in yeniden toparlanabileceğini düşünüyor. Özellikle kurumsal yatırımcıların ilgisinin devam etmesi ve Bitcoin'in uzun vadeli potansiyeli, bu görüşü destekliyor.

Sonuç olarak, Bitcoin'deki sert düşüş yatırımcıları tedirgin ederken, piyasada belirsizlik hakim. Düşüşün nedenleri ve olası senaryolar yakından takip edilirken, yatırımcıların dikkatli ve bilinçli kararlar alması büyük önem taşıyor. Piyasayı etkileyen faktörleri ve teknik analizleri dikkate alarak, riskleri minimize etmek ve potansiyel fırsatları değerlendirmek mümkün olabilir.