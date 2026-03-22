Bitcoin son 3 haftanın en düşük seviyesinde! 70 bin doların altına geriledi

Doğu’da tırmanan tansiyon ve ABD'nin İran'a yönelik açıklamaları risk iştahını azaltırken, kripto para piyasasında da satış baskısı öne çıktı. Hafta sonuna 70 bin doların üzerinde başlayan Bitcoin, gün içinde gerileyerek 68 bin dolar seviyelerine kadar çekildi ve son üç haftanın en düşük düzeyini gördü.

Piyasalardaki bu geri çekilmede yalnızca jeopolitik gelişmeler değil, aynı zamanda makroekonomik faktörler de etkili oldu. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon beklentilerini yukarı yönlü revize etmesi ve faiz indirimlerinin ötelenebileceğine yönelik sinyaller, likiditeye duyarlı varlıklar üzerinde baskı oluşturdu. Bu durum, kripto para piyasasında da satışların hızlanmasına neden oldu.

Fiyatlardaki düşüşle birlikte türev piyasalarda açılan yükseliş yönlü pozisyonların tasfiye edilmesi de hareketi derinleştirdi. Artan volatilite, kısa vadeli yatırımcıların pozisyonlarını kapatmasına yol açarken, piyasalarda dalgalı seyrin sürmesine neden oldu.

Öte yandan enerji fiyatlarındaki yükseliş ve petrol piyasasındaki hareketlilik, küresel enflasyon beklentilerini canlı tutarak riskli varlıklara olan talebi sınırladı. Bu süreçte Bitcoin'in hisse senetleriyle benzer bir seyir izlediği gözlendi.

TRUMP'TAN İRAN'A '48 SAAT' UYARISI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a yönelik sert bir açıklama yaptı.

Küresel enerji arzının kilidi haline gelen Hürmüz Boğazı konusunda Tahran yönetimine seslenen Trump, "Eğer İran, tam olarak şu andan itibaren 48 saat içinde Hürmüz Boğazı'nı tehdit olmaksızın tamamen açmazsa, ABD, en büyüğünden başlayarak İran'ın çeşitli elektrik santrallerini vuracak ve yerle bir edecektir" ifadelerini kullandı.

ANALİSTLER BU DURUMA NE DİYOR?

Analistler, Bitcoin'de 68 bin dolar seviyesinin kısa vadede önemli bir eşik olduğunu belirtiyor. Bu seviyenin altına sarkılması halinde satışların 60 bin dolar bandına kadar derinleşebileceği ifade edilirken, uzun vadede kurumsal yatırımcı talebinin devam ettiği ve piyasanın yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceği değerlendiriliyor.

ALTCOINLER DE DÜŞÜŞTEN ETKİLENDİ

Jeopolitik risklerdeki artışın etkisiyle Bitcoin'de yaşanan sert geri çekilme, altcoin piyasasında da satış baskısını beraberinde getirdi. Bu süreçte Ethereum (ETH) 2 bin 100 doların altına gerilerken, XRP de 1,40 dolar seviyesinin altını test etti.

Fiyatlarda sonrasında sınırlı bir toparlanma görülse de, düşüş sırasında piyasalarda yüksek volatilite dikkat çekti. Verilere göre yalnızca bir saat içinde 240 milyon doların üzerinde kaldıraçlı pozisyon tasfiye edildi.