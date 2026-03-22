Bitcoin son 3 haftanın en düşük seviyesinde! 70 bin doların altına geriledi

Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim ve İsrail ile ABD'nin İran'a yönelik açıklamaları, kripto para piyasalarında satış baskısını artırdı. Bitcoin, hafta sonu 70 bin dolar seviyesinin üzerindeki seyrini sürdüremeyerek geriledi ve 68 bin dolar bandına yaklaşarak son haftaların en düşük seviyelerini test etti. ABD'den gelen açıklamaların ardından artan risk algısı, altcoin piyasasına da yansırken Ethereum ve XRP'de de değer kayıpları görüldü.

Begüm Özkaynak

Doğu’da tırmanan tansiyon ve ABD'nin İran'a yönelik açıklamaları risk iştahını azaltırken, kripto para piyasasında da satış baskısı öne çıktı. Hafta sonuna 70 bin doların üzerinde başlayan Bitcoin, gün içinde gerileyerek 68 bin dolar seviyelerine kadar çekildi ve son üç haftanın en düşük düzeyini gördü.

Piyasalardaki bu geri çekilmede yalnızca jeopolitik gelişmeler değil, aynı zamanda makroekonomik faktörler de etkili oldu. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon beklentilerini yukarı yönlü revize etmesi ve faiz indirimlerinin ötelenebileceğine yönelik sinyaller, likiditeye duyarlı varlıklar üzerinde baskı oluşturdu. Bu durum, kripto para piyasasında da satışların hızlanmasına neden oldu.

Fiyatlardaki düşüşle birlikte türev piyasalarda açılan yükseliş yönlü pozisyonların tasfiye edilmesi de hareketi derinleştirdi. Artan volatilite, kısa vadeli yatırımcıların pozisyonlarını kapatmasına yol açarken, piyasalarda dalgalı seyrin sürmesine neden oldu.

Öte yandan enerji fiyatlarındaki yükseliş ve petrol piyasasındaki hareketlilik, küresel enflasyon beklentilerini canlı tutarak riskli varlıklara olan talebi sınırladı. Bu süreçte Bitcoin'in hisse senetleriyle benzer bir seyir izlediği gözlendi.

TRUMP'TAN İRAN'A '48 SAAT' UYARISI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a yönelik sert bir açıklama yaptı.

Küresel enerji arzının kilidi haline gelen Hürmüz Boğazı konusunda Tahran yönetimine seslenen Trump, "Eğer İran, tam olarak şu andan itibaren 48 saat içinde Hürmüz Boğazı'nı tehdit olmaksızın tamamen açmazsa, ABD, en büyüğünden başlayarak İran'ın çeşitli elektrik santrallerini vuracak ve yerle bir edecektir" ifadelerini kullandı.

ANALİSTLER BU DURUMA NE DİYOR?

Analistler, Bitcoin'de 68 bin dolar seviyesinin kısa vadede önemli bir eşik olduğunu belirtiyor. Bu seviyenin altına sarkılması halinde satışların 60 bin dolar bandına kadar derinleşebileceği ifade edilirken, uzun vadede kurumsal yatırımcı talebinin devam ettiği ve piyasanın yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceği değerlendiriliyor.

ALTCOINLER DE DÜŞÜŞTEN ETKİLENDİ

Jeopolitik risklerdeki artışın etkisiyle Bitcoin'de yaşanan sert geri çekilme, altcoin piyasasında da satış baskısını beraberinde getirdi. Bu süreçte Ethereum (ETH) 2 bin 100 doların altına gerilerken, XRP de 1,40 dolar seviyesinin altını test etti.

Fiyatlarda sonrasında sınırlı bir toparlanma görülse de, düşüş sırasında piyasalarda yüksek volatilite dikkat çekti. Verilere göre yalnızca bir saat içinde 240 milyon doların üzerinde kaldıraçlı pozisyon tasfiye edildi.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

