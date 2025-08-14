FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para

Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırdı (14 Ağustos 2025)

Bitcoin, Asya piyasalarının erken saatlerinde yüzde 1’in üzerinde değer kazanarak 124 bin 480,82 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Piyasalardaki yükselişte, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine yönelik beklentilerin güçlenmesi belirleyici oldu.

Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırdı (14 Ağustos 2025)
Ezgi Sivritepe

Fed’in faiz indirimine gideceğine dair beklentiler, Bitcoin’i 124 bin 480 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine taşıdı.

Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto varlığı olan Bitcoin, Fed’in daha gevşek bir para politikasına yöneleceği beklentileriyle temmuz ayında görülen önceki zirvesini aşarak 124 bin doları aştı. Gün içinde, ikinci büyük kripto varlık Ether de 4 bin 780 dolara ulaşarak 2021 sonlarından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırdı (14 Ağustos 2025) 1

"150 BİN DOLARA TAŞIYABİLİR"

IG piyasa analisti Tony Sycamore, Bitcoin rallisinin Fed’in faiz indirimine gideceğine dair artan kesinlik, kurumsal alımların sürmesi ve Trump yönetiminin kripto varlıklara yatırım kolaylığı sağlayacak adımlarıyla desteklendiğini belirtti.

Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırdı (14 Ağustos 2025) 2

Sycamore notunda, “Teknik olarak 125 bin doların üzerinde kalıcı bir kırılma, BTC’yi 150 bin dolara taşıyabilir” dedi.

CANLI KRİPTO EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Konut fiyatları ilgiyi oraya kaydırdı! Döviz bazlı kira geliri...Konut fiyatları ilgiyi oraya kaydırdı! Döviz bazlı kira geliri...
MYNET ÖZEL | Milyonlarca lira dolandırıyorlar! Hesap sorana pizzalı tehdit...MYNET ÖZEL | Milyonlarca lira dolandırıyorlar! Hesap sorana pizzalı tehdit...

Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İşte AK Parti'nin bugün rozet takacağı 9 isim

İşte AK Parti'nin bugün rozet takacağı 9 isim

Gece yarısı alınan teklif için 1 saniye düşünmediler! Cimbom'a piyango...

Gece yarısı alınan teklif için 1 saniye düşünmediler! Cimbom'a piyango...

Saatlik ücret 4500 TL! 'Az çalışıyoruz, müşterilerimizi gezmek zorundayız'

Saatlik ücret 4500 TL! 'Az çalışıyoruz, müşterilerimizi gezmek zorundayız'

Kilosu 800 TL'den satıldı! Sezon açıldı

Kilosu 800 TL'den satıldı! Sezon açıldı

Ofislere 'e' tabelası asmaya başladılar! Tüm illere yayılacak

Ofislere 'e' tabelası asmaya başladılar! Tüm illere yayılacak

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.