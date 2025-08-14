Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırdı (14 Ağustos 2025)

Fed’in faiz indirimine gideceğine dair beklentiler, Bitcoin’i 124 bin 480 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine taşıdı.

Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto varlığı olan Bitcoin, Fed’in daha gevşek bir para politikasına yöneleceği beklentileriyle temmuz ayında görülen önceki zirvesini aşarak 124 bin doları aştı. Gün içinde, ikinci büyük kripto varlık Ether de 4 bin 780 dolara ulaşarak 2021 sonlarından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

"150 BİN DOLARA TAŞIYABİLİR"

IG piyasa analisti Tony Sycamore, Bitcoin rallisinin Fed’in faiz indirimine gideceğine dair artan kesinlik, kurumsal alımların sürmesi ve Trump yönetiminin kripto varlıklara yatırım kolaylığı sağlayacak adımlarıyla desteklendiğini belirtti.

Sycamore notunda, “Teknik olarak 125 bin doların üzerinde kalıcı bir kırılma, BTC’yi 150 bin dolara taşıyabilir” dedi.

