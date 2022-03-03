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Bitcoin ve altın için dünyada ilk kez yapıldı! 25 kat daha fazla…

03.03.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) tarafından dünyada ilk kez yaşam döngüsü değerlendirmesi yönetimiyle Bitcoin ve altının çevresel etkisi değerlendirildi. Yapılan analizlerde dijital para birimi Bitcoin'in karbon ayak izi, altına oranla ortalama 25 kat fazla çıktı.

Bitcoin ve altın için dünyada ilk kez yapıldı! 25 kat daha fazla…

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İEÜ tarafından dijital para birimi Bitcoin ile altının karbon ayak izi kıyaslandı. Dünyada ilk kez yapılan çalışma kapsamında Bitcoin ve altının üretim süreçleri, bir ürünün hammadde tedarikinden son kullanımına kadar olan tüm aşamalarını göz önüne alan "yaşam döngüsü değerlendirmesi" yönetimiyle irdelendi. İlginç sonuçların elde edildiği araştırmada, Bitcoin'in karbon ayak izi altına oranla ortalama 25 kat fazla çıktı. Türkiye'de yapılan çalışma, Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği'nin 2021 yılı dünya konferansında da sunuldu.

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Yaptıkları çalışma hakkında bilgi veren İEÜ Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Görkem Üçtuğ, “Bu analiz sonunda Bitcoin’in karbon ayak izi cinsinden çevresel etkisinin altına göre ortalama 25 kat daha fazla olduğunu bulduk. Bu da hem finans hem de çevre dünyasındaki endişelerin oldukça haklı olduğunu gösteren bir bulgu. Bitcoin’in bütün çevresel etkisi, sadece üretim aşamasında gerçekleşiyor. Altın söz konusu olduğunda içinde madencilik, nakliye, depolama var. Biz bu çalışmamızda bütün bu aşamaları göz önüne aldık. Buna rağmen Bitcoin’in çevresel etkisi çok yüksek çıktı" dedi.

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“ÇOK FAZLA ELEKTRİĞİN TÜKETİLMESİ GEREKİYOR”

Karbon ayak izinin küresel ısınmayı ölçen bir parametre olduğunu hatırlatan Üçtuğ, son yıllarda dünyada ciddi bir iklim değişikliği krizi yaşandığını, Türkiye’de de iklim problemlerinin baş gösterdiğini söyledi. Üçtuğ, “Küresel ısınma, başta fosil yakıt olmak üzere çeşitli endüstriyel faaliyetler sonucu atmosfere salınan karbondioksit ve diğer gazlar sonucu gerçekleşen bir olgu. Karbondioksit, bu gazlar arasında en yaygını olduğu için de bu salımlara genel olarak ‘karbon ayak izi’ adını veriyoruz. Bitcoin, üretimi esnasında çok yoğun elektrik tüketimini gerektiriyor. Dolayısıyla bunu yapabilmek için çok donanımlı bilgisayarların uzun süre çalıştırılması lazım. Bu kadar fazla elektrik tüketimi, eğer o elektrik özellikle fosil yakıtlar kullanılarak elde edilmişse ciddi bir karbon ayak izine yol açıyor” bilgisini verdi.

KARBON AYAK İZİ 50 KAT FAZLA OLAN ÜLKELER VAR

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Dijital para birimlerinin nerede üretildiğinin çevresel etkileri bakımından çok büyük önem arz ettiğini dile getiren Üçtuğ, elektriğin büyük kısmının fosil yakıtlardan üretildiği Polonya gibi bir ülkede Bitcoin üretildiği zaman çevresel etkisinin çok yüksek olacağını söyledi.

Yenilenebilir kaynakların daha yoğun olduğu Danimarka gibi ya da nükleer enerjinin daha ağırlıklı kullanıldığı Fransa gibi ülkelere bakıldığında altın ve Bitcoin arasındaki çevresel etki farkının azaldığını belirten Üçtuğ, “Ancak yine de ulaştığımız en düşük değer, 1’e 5. Yani elektrik en çevreci yollarla üretilen ülkelerde bile Bitcoin’in karbon ayak izi altının 5 katı. Bu, Polonya gibi ülkelerde 1’e 50’yi bulabiliyor” diye konuştu

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