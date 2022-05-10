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Bitcoin ve kripto para yatırımcıları şokta! Piyasa çakıldı, 10,5 ayın dibinde: Tam yüzde 56…

10.05.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Kripto paralar ve Bitcoin (BTC) fiyatları Temmuz 2001’den bu yana ilk kez 30 bin doların altını gördü. 69 bin dolarlık zirvesinden yüzde 56 uzaklaşan lider kripto para bitimi Bitcoin fiyatındaki çöküşte ABD borsası etkili oldu. Ethereum ve altcoin fiyatları da BTC’deki düşüşü takip etti. Peki Bitcoin ve kripto paralar neden düşüyor? İşte kripto para piyasasına ilişkin son dakika haberinin detayları…

Bitcoin ve kripto para yatırımcıları şokta! Piyasa çakıldı, 10,5 ayın dibinde: Tam yüzde 56…

Son dakika: Wall Street'te yaşanan güçlü aşağı hareket başta Bitcoin olmak üzere kripto para fiyatlarını da aşağı çekmeye devam ediyor. Yüksek enflasyon ve küresel ekonomiye yönelik endişelerin yatırımcıları kar realizasyonlarına yöneltmesi CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte kripto piyasasının yaklaşık yüzde 10 düşmesine yol açtı.

S&P 500'ün son 1 yılın en düşük seviyesini görmesinin de etkisiyle, Bitcoin fiyatı Kasım ayında gördüğü 69 bin dolar seviyesinden yüzde 56 düşerek, Temmuz 2021'den bu yana ilk kez 30 bin dolar seviyesinin altına indi.

33 bin dolar psikolojik desteğinin ardından 30 bin doların da altına inerek 29 bin 763 doları gördü. Şu sıralarda da 24 saat öncesine göre yüzde 8,60 kayıpla 30 bin 859 dolardan işlem görüyor.

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ETHEREUM’DA DEĞER KAYBI YÜZDE 7’YE YAKLAŞTI

Lider kripto para biriminde yaşanan sert düşüşler altcoin piyasasını da derinden etkiledi. Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum (ETH), geçtiğimiz gün başlayan sert düşüşle birlikte büyük bir değer kaybı yaşadı. Ethereum fiyatı yüzde 6,19 düşüşle 2313,34 dolar oldu.

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ALTCOIN’LERDE SON DURUM

Binance Coin (BNB), son 24 saatte yüzde 9’luk bir düşüşle 317 dolar seviyesinde işlem görmeye devam ederken, Ripple (XRP) son 24 saatte yüzde 9.84’lük bir düşüşle 0.51 dolardan, Solana (SOL) son 24 saatte yüzde 8.26’lık düşüşle 68 dolardan, Cardano (ADA) son 24 saatte yüzde 8.24’lük düşüşle 0,65 dolardan ve Dogecoin (DOGE) son 24 saatte yüzde 9,38’lik düşüşle 0,1108 dolardan işlem görmeye devam ediyor.

Analistler, Bitcoin ve diğer kripto paraların teknoloji hisselerindeki hareketleri takip ettiklerini Nasdaq ile Bitcoin arasında korelasyonun yüksek olduğunu ifade ediyorlar.


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