bitFlyer güvenilir mi? bitFlyer nedir? Türk kripto para borsaları...

BitFlyer, Japonya, Avrupa ve ABD gibi ülkelerde faaliyet gösteren bir kripto para ticaret platformudur. BitFlyer, Euro, Japon Yeni ve Amerikan Doları gibi para birimlerini destekler ve çok çeşitli yatırımcılara uyacak özellikler içerir. Borsa, Japonya’da aylık 250 milyarın üzerinde bir hacme sahiptir. Bu oranlar 2017’de Japonya’da 1. Sırada yer aldı. Peki BitFlyer, güvenli mi?

BİTFLYER GÜVENLİ Mİ?

Web sitesinde, teknik saldırıları önlemek için bir dizi güvenlik önlemi bulunmaktadır. Bir bitFlyer cüzdanında depolanan müşteri fonları, İki Faktörlü Kimlik Doğrulama, soğuk cüzdan depolama teknolojisi ve çoklu imza süreçleri ile güvence altına alınır.

Türkiye’de dolandırıcılık sebebi ile birkaç haftadır gündemde olan Thodex ve veBitcoin, Türkiye’de erişime kapatıldı. Bunun ardından diğer yerli para borsalarının da güvenilir olup olmadığı konusu gündeme geldi. Şu an için bu borsa ile ilgili olumsuz bir durum gözlenmiyor.

BİTFLYER ÖZELLİKLERİ

bitFlyer, masaüstü ve mobil uygulama sürümünü kullanarak kripto para birimi satın almak, takas etmek ve satmak için birinci sınıf özellikler sunar. BitFlyer’in en iyi özellikleri şunları içerir: