Cardano ne kadar? Bugün Cardano ADA ne durumda?

Son süreçte değer kaybetmeye devam eden Cardano, şu anda %1,64 değer kaybetmiş şekilde 1,1785 dolar üzerinden işlem görüyor.

CARDANO BUGÜN NE KADAR?

Kripto para piyasasının büyük paralarından olan Cardano, 22 Mart 2021 Pazartesi günü %1,64'lük bir değer kaybı ile 1.17 dolar üzerinden işlem görüyor.

CARDANO'DAKİ VARLIK SAYISI 1.000'İN ÜZERİNE ÇIKTI

Cardano, 1 Mart 2021'sw Mary hard fork‘unu gerçekleştirdi ve böylece kullanıcıların yerel token’lar oluşturmasına olanak tanıdı. Blokzincirinde şu ana kadar 1.164 token yaratıldı.

Ancak Cardano, farklı merkeziyetsiz uygulamaları barındırabilmek ve Ethereum ile rekabet edebilmek adına herhangi bir akıllı sözleşme işlevini henüz etkinleştirmedi.

CARDANO'NUN CEO'SU IOTA'YI ELEŞTİRDİ

Charles Hoskinson, sosyal medya üzerinden “Bana Her Şeyi Sor” adlı bir söyleşi düzenledi. Düzenlediği söyleşide IOTA’nın bedelsiz işlem modeli hakkında konuşan Hoskinson, “değer zinciri” içerisinde bir yerde işlem maliyetlerinin ödemesi gerektiğini söyledi.

Cardano kurucusu, IOTA’nın akıllı teknolojinin getirdiği evrensel değer ve maliyet prensiplerinden sıyrılamayacağını düşünüyor. Hoskinson bu konu hakkında şunları belirtti: “Arkadaşlar; burada söz konusu olan şeyler ağ, CPU ve veri kapasitesi. Bunların hepsi bir ücrete tabidir. Hiçbir şey ücretsiz değildir. Eğer bir Blockchain veya veritabanına sahipseniz, birilerinin işlem verilerini depolaması gerekir. İşlem gerçekleştiriyorsanız, bunun bir yerlerde maliyeti vardır. İşlemi gerçekleştiren kişi olarak siz ücret ödemeseniz de, bu ücret zincirin bir noktasında ödenmek zorundadır.”

