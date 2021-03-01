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Citi analistleri: Bitcoin ya uluslararası ticarette tercih edilen para olacak ya da...

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 01.03.2021 15:35 | Son Güncelleme

Bitcoin'in son günlerinde yaşadığı düşüş trendinin ardından Citi analistlerinden dikkat çeken açıklama geldi. Analistler milyonlarca kişinin yatırım yaptığı Bitcoin'in, ya uluslararası ticaret için tercih edilen para birimi haline geleceğini ya da "spekülatif bir içten yıkım" yaşayacağını ifade ettiler.

Citi analistleri: Bitcoin ya uluslararası ticarette tercih edilen para olacak ya da...

Son haftalarını düşüş trendinde geçiren Bitcoin'in kritik bir eşikte olduğunu belirten Citi analistleri, kripto para birimi hakkınca çarpıcı açıklama yaptı. Citi'nin yayımladığı araştırma raporuna göre, yakın zamanda Tesla Inc ve Mastercard'ın onaylayıcı adımlarıyla birlikte bitcoin ana akıma evrilme yolunda büyük bir dönüşümün başında olabilir.

"BİTCOİN TİCARETTE KULLANABİLİR"

Son on yılın büyük bir bölümünde bireysel yatırımcıların ağırlıkla yatırım yaptıkları kripto para piyasasına son yıllarda kurumsal yatırımcılar da dahil olmaya başladılar.

Citi'ye göre, eğer işletmeler ve bireysel yatırımcılar merkez bankasının planladığı dijital nakit paraya ya da "sağlam akçeye" ("stablecoin") dijital cüzdanlarıyla erişebilirlerse bitcoinin küresel erişim ağı, izlenebilirliği ve hızlı ödemelerde kullanılma potansiyeli onun uluslararası ticarette tercih edilmesini sağlayabilir.

Bir ödeme aracı olarak tasarlanan bitcoin, yüksek oynaklığa sahip olması ve kısmen maliyetli işlemleri nedeniyle büyük ekonomilerin ticaretinde çok az kullanılıyor. Ancak son yıllarda Nijerya gibi bazı gelişmekte olan piyasa ekonomilerinde bitcoinin kullanımı artmakta.

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BİTCOİN YILBAŞINDAN SONRA YÜZDE 60 ARTTI

Citi, bitcoinin küresel ticarette bugün doların bulunduğu fiili para birimi konumuna dönüşümü için bitcoin piyasasına daha fazla kurumsal yatırımcının katılımının ve bitcoinin finansal otoriteler tarafından daha sıkı kontrol edilmesinin sağlanmasının gerektiğini belirtti.

Bitcoinin enflasyona karşı koruma sağlayacağı tezine paralel olarak kripto para birimi yakın zamanda rekor seviye olan 58,354 dolara ve 1 trilyon piyasa değerine çıkmıştı.

Ancak bu kadar yüksek fiyatların sürdürülebilirliği konusunda soru işaretlerinin oluşması üzerine bitcoin geçen hafta içinde 11,000 dolardan fazla düşmüştü.

Bitcoin bugün %4.5 kazanımla 47,284 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin'in yılbaşından bugüne kadarki yükselişi ise %60'ın üstünde oldu.

Reuters

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