Citi analistleri: Bitcoin ya uluslararası ticarette tercih edilen para olacak ya da...

Son haftalarını düşüş trendinde geçiren Bitcoin'in kritik bir eşikte olduğunu belirten Citi analistleri, kripto para birimi hakkınca çarpıcı açıklama yaptı. Citi'nin yayımladığı araştırma raporuna göre, yakın zamanda Tesla Inc ve Mastercard'ın onaylayıcı adımlarıyla birlikte bitcoin ana akıma evrilme yolunda büyük bir dönüşümün başında olabilir.

"BİTCOİN TİCARETTE KULLANABİLİR"

Son on yılın büyük bir bölümünde bireysel yatırımcıların ağırlıkla yatırım yaptıkları kripto para piyasasına son yıllarda kurumsal yatırımcılar da dahil olmaya başladılar.

Citi'ye göre, eğer işletmeler ve bireysel yatırımcılar merkez bankasının planladığı dijital nakit paraya ya da "sağlam akçeye" ("stablecoin") dijital cüzdanlarıyla erişebilirlerse bitcoinin küresel erişim ağı, izlenebilirliği ve hızlı ödemelerde kullanılma potansiyeli onun uluslararası ticarette tercih edilmesini sağlayabilir.

Bir ödeme aracı olarak tasarlanan bitcoin, yüksek oynaklığa sahip olması ve kısmen maliyetli işlemleri nedeniyle büyük ekonomilerin ticaretinde çok az kullanılıyor. Ancak son yıllarda Nijerya gibi bazı gelişmekte olan piyasa ekonomilerinde bitcoinin kullanımı artmakta.