Uzmanların Bitcoin yorumları: Bitcoin patlayan balon olur mu?

Tesla'nın CEO'su ve Bitcoin hayranı Elon Musk'ın bile "kripto para biriminin fazla değerlenmiş olabileceğini” söylemesi üzerine gelen bu düşüş özellikle Bitcoin’e kuşkuyla yaklaşanların ekmeğine yağ sürdü. Ancak geçen salı gününden sonra Bitcoin bir süre daha yükselmeye devam etti. Geçen çarşamba günü kripto para yeniden yükseldi ve 50 bin doların üzerinde işlem gördü. Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Bitcoin konusunda "Benim düşüncem, eğer Elon'dan daha az paranız varsa muhtemelen dikkatli olmalısınız” yorumunu yapıyor. Peki tarih, Bitcoin'in geleceği hakkında yapılan yorumlar bize bu kripto para birimiyle ilgili ne söyleyebilir? DW, Bitcoin'in geleceğin altını mı yoksa patlamaya hazır büyük bir balon mu olduğunu öğrenmek bunu uzmanlara sordu. Yıllara göre Bitcoin(BTC) fiyatları 2021... Bitcoin fiyatları nasıl değişti? "BİTCOİN ALTININ YERİNİ ALAMAZ" Altının yerini alamaz Almanya'daki Tübingen Üniversitesi'nde tarih profesörü olan ve altın üzerine çalışmalar yapan Bernd-Stefan Grewe, Bitcoin ve altının karşılaştırılamaz olduğunu söylüyor. DW'ye konuşan Grewe, altının dünya çapında evrensel olarak kabul gördüğünü ve nerede olunursa olunsun yerel para birimine kolayca dönüştürülebildiğini ifade ediyor. Bitcoin'in böyle olmadığını hatırlatan Grewe'ye göre dijital paranın yerel para birimine dönüştürebilmesi çok önemli. Grewe, "İşler değişirse ve Bitcoin'i hızlı bir şekilde dönüştürmek istersem, başka bir para birimiyle değiştirip satmak istediğim fiyata onu dönüştürebileceğimi kim garanti eder?" diye soruyor.

Bitcoin'i nakde çevirmenin günler sürdüğünü de ekliyor. Bu işlem noktaları, şüphesiz, Bitcoin'in ileriye dönük başarısını belirlemede önemli bir rol oynayacak. Zira Bitcoin ile ilgili dolandırıcıkların çoğu, dijital para borsalarının anonim olmasından kaynaklanıyor. Bitcoin borsası işlemlerini blockchain ile kaydedip güvence altına alıyor Ancak Bitcoin'i gönderen ve alan hesapların anonim olması, suçluların işine de geliyor olabilir. Yetkililere göre bu işlem noktalarında yine de bilgi toplanabilir. Grewe, "Bitcoin'in arkasındaki orijinal fikir, işlemleri izleyemeyeceğiniz ve merkez bankası etkisinden bağımsız alternatif bir para birimine sahip olmanızdı. Bu biraz naif bir düşünce” diyor. BİTCOİN'İ GELECEKTE NE BEKLİYOR? Grewe “Doğal olarak, belirli noktalarda kontrolü ele almak ve para arzını kontrol etmek tüm ekonomik sistemin hayrına. Ve ben bunun Bitcoin'in geleneksel paraya dönüştürüldüğü noktada olduğuna inanıyorum” yorumunu yapıyor. Bitcoin'in daha fazla ilgi ve kabul görmesiyle, yasal ve düzenleyicilerin ilgisinin de artacağını öngören Grewe, suçluların para alış verişini Bitcoin üzerinden yapabileceğine dikkat çekerek "Devlet kurumları kesinlikle izleyecek. En azından öyle olmasını umuyorum” diyor.