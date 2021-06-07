Cumrocket coin nedir? Cumrocket coin yükselir mi? İşte yorumları...

Kripto para piyasasıyla aktif olarak ilgilenen ve çoğu zaman piyasanın yön değiştirmesine neden olan milyarder iş insanı Elon Musk, Dogecoin'in ardından bu sefer de CumRocket coinin değerinin yükselmesine neden oldu. Bunun üzerine kripto piyasasıyla ilgilenenler "Cumrocket coin nedir?" , "Cumrocket coin yükselir mi?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı.

CUMROCKET COİN NEDİR?

CumRocket coin diğer projeler gibi belli bir kuruluşun veya işletmenin tasarımından ziyade bir topluluğun çalışmasıdır ve bu şekilde ortaya çıkmıştır. İşlem ücretlerinin az olması için Binance Smart Chain altyapısı kullanılmıştır.

CumRocket non-fungible token (NFT) platformudur. Platformu kullanan kişilerin +18 içeriklerini yükleyip onları satışa sunmasını sağlar. Alıcı ve satıcı arasındaki alışveriş kripto para üzerinden yapılacağı için belli bir düzeyde anonim olacak.

CumRocket coinin toplam arzı 10 milyar dolardır. Bu coin, söz konusu platformun standart tokenı olarak işlev görüyor. CUMMIES'e sahip olanlar tokenı satmadığı sürece cüzdanını yükseltiyor. Yapılan her işlemden kesilen ücretin yarısı CUMMIES sahiplerine gidiyor. Elinde CUMMIES bulunduranlar bu işlemler sayesinde daha fazla CUMMIES kazanıyor. İşlemlerden kesilen ücretin diğer yarısı imha ediliyor.