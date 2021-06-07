Cumrocket coin nedir? Cumrocket coin yükselir mi? İşte yorumları...

Kripto para piyasasıyla aktif olarak ilgilenen ve çoğu zaman piyasanın yön değiştirmesine neden olan milyarder iş insanı Elon Musk, Dogecoin'in ardından bu sefer de CumRocket coinin değerinin yükselmesine neden oldu. Bunun üzerine kripto piyasasıyla ilgilenenler "Cumrocket coin nedir?" , "Cumrocket coin yükselir mi?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı.
CumRocket coin diğer projeler gibi belli bir kuruluşun veya işletmenin tasarımından ziyade bir topluluğun çalışmasıdır ve bu şekilde ortaya çıkmıştır. İşlem ücretlerinin az olması için Binance Smart Chain altyapısı kullanılmıştır.
CumRocket non-fungible token (NFT) platformudur. Platformu kullanan kişilerin +18 içeriklerini yükleyip onları satışa sunmasını sağlar. Alıcı ve satıcı arasındaki alışveriş kripto para üzerinden yapılacağı için belli bir düzeyde anonim olacak.
CumRocket coinin toplam arzı 10 milyar dolardır. Bu coin, söz konusu platformun standart tokenı olarak işlev görüyor. CUMMIES'e sahip olanlar tokenı satmadığı sürece cüzdanını yükseltiyor. Yapılan her işlemden kesilen ücretin yarısı CUMMIES sahiplerine gidiyor. Elinde CUMMIES bulunduranlar bu işlemler sayesinde daha fazla CUMMIES kazanıyor. İşlemlerden kesilen ücretin diğer yarısı imha ediliyor.
Dogecoin ve Bitcoin'in ardından Tesla ve SpaceX kurucusu Elon Must bu sefer de Cumrocket coine ilişkin paylaşım yapmaya başladı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla kripto paraların yönünü belirleyen Elon Musk Cumrocket ile ilgili bu sefer sadece emoji kullanarak tweet attı. Elon Musk roket ve ay emojisi koyarak Cumrocket coin için "Aya yükselecek" imasında bulundu. Bu tweete Musk'u takip edenler tarafından yüzbinlerce beğeni ve yorum geldi. Öte yandan tweetin ardından Cumrocket coinde ciddi bir yükseliş görüldü.
???????? –> ????— Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2021
Elon Musk'ın kripto piyasasını attığı tweetler ile manipüle etmesinin ardından ünlü hacker grubu Anonymous, Elon Musk hakkında "Odadaki en zeki kişi olduğunu düşünebilirsin, ama şimdi eşini buldun. Biz Anonymous! Biz lejyonuz. Bizi bekleyin” ifadelerinde bulundu.
Musk ise bu açıklamanın ardından “Nefret ettiğiniz şeyi öldürmeyin, sevdiğinizi koruyun” diye yazdı.
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