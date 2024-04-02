Dakikalar içinde oldu! Bitcoin yatırımcılarını şaşırtan hızlı düşüş

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin'de bu hafta dalgalı seyir devam ediyor. Hafta sonu 70 bin doları aşan dün ise 71 bin doların üzerini gören Bitcoin bu seviyelerde kalıcı olarak tutunamadı ve dün akşam itibarıyla 69 bin dolar civarına geriledi.

HaberTürk'te yer alan habere göre, bu sabah TSİ 5.00 civarında ise büyük bir satış geldi. Bitcoin, 69 bin 420 dolar civarında işlem görürken gelen satışla 40 dakika içerisinde 66 bin 539 dolara kadar geriledi. Yani 40 dakikada yaklaşık yüzde 4 değer kaybetti.

Bu ani satışın ardından tepki alımları gelse de 10.00 itibarıyla Bitcoin kayıplarını telafi edemedi. Son 24 saatte yüzde 4.17 değer kaybederek 66.888 dolardan işlem gördü.







