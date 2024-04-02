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  4. Dakikalar içinde oldu! Bitcoin yatırımcılarını şaşırtan hızlı düşüş

Dakikalar içinde oldu! Bitcoin yatırımcılarını şaşırtan hızlı düşüş

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
02.04.2024 11:57
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Bitcoin yatırımcılarını üzen haber... Güçlenen dolar karşısında Bitcoin sabah saatlerinde 40 dakikada yüzde 4 değer kaybederek 66 bin 532 dolara geriledi. Bitcoin hafta sonu 71 bin doların üzerini görmüştü.

Dakikalar içinde oldu! Bitcoin yatırımcılarını şaşırtan hızlı düşüş

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin'de bu hafta dalgalı seyir devam ediyor. Hafta sonu 70 bin doları aşan dün ise 71 bin doların üzerini gören Bitcoin bu seviyelerde kalıcı olarak tutunamadı ve dün akşam itibarıyla 69 bin dolar civarına geriledi.

HaberTürk'te yer alan habere göre, bu sabah TSİ 5.00 civarında ise büyük bir satış geldi. Bitcoin, 69 bin 420 dolar civarında işlem görürken gelen satışla 40 dakika içerisinde 66 bin 539 dolara kadar geriledi. Yani 40 dakikada yaklaşık yüzde 4 değer kaybetti.

Bu ani satışın ardından tepki alımları gelse de 10.00 itibarıyla Bitcoin kayıplarını telafi edemedi. Son 24 saatte yüzde 4.17 değer kaybederek 66.888 dolardan işlem gördü.


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bitcoin Kripto para kayıp
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