Dikkat çeken Bitcoin tahmini! Kripto parada düşüş sürecek mi? Ünlü yatırımcı Mobius rakamı açıkladı

En büyük kripto para Bitcoin için Mobius Capital Partners’ın kurucularından Mark Mobius kritik bir tahminde bulundu. Ünlü isim Bitcoin için sonraki hedefinin 10 bin dolar olduğunu söyledi. Buna ek olarak ‘çok riskli olması’ dolayısıyla ne kendi ne de müşterilerinin parası ile dijital varlıklara yatırım yapmayacağını ekledi.

BloombergHT’nin aktardığına göre, buna rağmen Mobius, “Yatırımcıların kriptoya olan inançları nedeniyle, kripto var olmaya devam edecek. FTX’in iflasına rağmen Bitcoin’in fiyatının bu seviyede kalabilmesi hayrete düşürücü” şeklinde değerlendirmede bulundu.

KRİPTO PARA BORSASINDA KARMAŞA SÜRÜYOR

Sam Bankman-Fried’in eski CEO’su olduğu FTX platformu ve onun kardeş şirketi Alameda Research’ün çöküşünün kripto piyasasını kaosa sürüklemesinin ardından, çöküş dalgasının diğer platformlara yayılması hakkındaki endişeler devam ediyor.

Bazı kripto yorumcuları, Bitcoin’de 69 bin dolar seviyesine olan yükselme gerçekleşmeden önce en son 2020’de görülen 10 bin dolar seviyelerini işaret ediyor.

Deribit platformunun verilerine göre, kullanım fiyatı 10 bin dolar olan Aralık sonu vadeli satım opsiyonlarının sayısı artış gösterdi. Bu durum, türev yatırımcılarının bu seviyenin test edileceğini tahmin ettiği anlamına geliyor.



