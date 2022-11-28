FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Dikkat çeken Bitcoin tahmini! Kripto parada düşüş sürecek mi? Ünlü yatırımcı Mobius rakamı açıkladı

Dikkat çeken Bitcoin tahmini! Kripto parada düşüş sürecek mi? Ünlü yatırımcı Mobius rakamı açıkladı

28.11.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para Bitcoin (BTC) 69 bin dolarlık rekor seviyesinden şimdilerde çok uzakta. “Bitcoin düşecek mi, yükselecek mi?” sorusu ise bu anlamda kripto para yatırımcılarının en çok merak ettiği konular arasında. Bazı yorumculara göre veriler en son 2020’de görülen 10 bin dolar seviyelerini işaret ediyor. Bitcoin için ‘10 bin dolar’ tahmininde bulunan bir başka isim ise ünlü yatırımcı Mobius oldu. Mobius, ne kendisinin ne de müşterilerinin dijital varlıklara yatırım yapmayacağını söyledi.

Dikkat çeken Bitcoin tahmini! Kripto parada düşüş sürecek mi? Ünlü yatırımcı Mobius rakamı açıkladı

En büyük kripto para Bitcoin için Mobius Capital Partners’ın kurucularından Mark Mobius kritik bir tahminde bulundu. Ünlü isim Bitcoin için sonraki hedefinin 10 bin dolar olduğunu söyledi. Buna ek olarak ‘çok riskli olması’ dolayısıyla ne kendi ne de müşterilerinin parası ile dijital varlıklara yatırım yapmayacağını ekledi.

Bitcoin-Yukselmeye-Devam-Ediyor

BloombergHT’nin aktardığına göre, buna rağmen Mobius, “Yatırımcıların kriptoya olan inançları nedeniyle, kripto var olmaya devam edecek. FTX’in iflasına rağmen Bitcoin’in fiyatının bu seviyede kalabilmesi hayrete düşürücü” şeklinde değerlendirmede bulundu.

KRİPTO PARA BORSASINDA KARMAŞA SÜRÜYOR

Sam Bankman-Fried’in eski CEO’su olduğu FTX platformu ve onun kardeş şirketi Alameda Research’ün çöküşünün kripto piyasasını kaosa sürüklemesinin ardından, çöküş dalgasının diğer platformlara yayılması hakkındaki endişeler devam ediyor.

cats

Bazı kripto yorumcuları, Bitcoin’de 69 bin dolar seviyesine olan yükselme gerçekleşmeden önce en son 2020’de görülen 10 bin dolar seviyelerini işaret ediyor.
Deribit platformunun verilerine göre, kullanım fiyatı 10 bin dolar olan Aralık sonu vadeli satım opsiyonlarının sayısı artış gösterdi. Bu durum, türev yatırımcılarının bu seviyenin test edileceğini tahmin ettiği anlamına geliyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kripto para borsası FTX'le ilgili flaş karar!Kripto para borsası FTX'le ilgili flaş karar!
Milyonları sevindiren 5 puanlık pirim düzenlemesi Milyonları sevindiren 5 puanlık pirim düzenlemesi
Enflasyona göre asgari ücret rafa kalktı!Enflasyona göre asgari ücret rafa kalktı!
Anahtar Kelimeler:
bitcoin

En Çok Okunan Haberler

Sokak röportajı yaparken gözaltına alındı!

Sokak röportajı yaparken gözaltına alındı!

Esad’dan sürpriz hamle! PKK/YPG şokta! Yakıtlarını kesti…

Esad’dan sürpriz hamle! PKK/YPG şokta! Yakıtlarını kesti…

Erken emeklilik yolu onlara da açıldı!

Erken emeklilik yolu onlara da açıldı!

Özel sektör çalışanlarına 1000 TL'lik doğal gaz yardımı!

Özel sektör çalışanlarına 1000 TL'lik doğal gaz yardımı!

600 bin kişinin beklediği gün geldi!

600 bin kişinin beklediği gün geldi!

Herkesin evinde var! Hurda cihazların içinde 'altın' arıyor' Kentte eski telefon bırakmadı

Herkesin evinde var! Hurda cihazların içinde 'altın' arıyor' Kentte eski telefon bırakmadı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Flaş fırsat: Under Armour tişörtte 200 TL indirim!

Flaş fırsat: Under Armour tişörtte 200 TL indirim!

Üstsüz güneşlenirken fotoğrafını çektiler! Deliye döndü ama...

Üstsüz güneşlenirken fotoğrafını çektiler! Deliye döndü ama...

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.