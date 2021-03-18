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Diyanet Bitcoin'e caiz değil demişti, Caizcoin çıktı!

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 18.03.2021 15:58 | Son Güncelleme

Türkiye'de çok fazla yatırımcısı olan kripto para piyasasına 'İslami kripto para birimi' Caizcoin eklendi. Almanya merkezli şirkete göre Caizcoin, şeriat uyumlu İslami finans standartlarına uygun portföyleri ve borsaları kullanacak.

Diyanet Bitcoin'e caiz değil demişti, Caizcoin çıktı!

Tesla’nın kurucusu Elon Musk’ın geçtiğimiz aylarda Bitcoin'e yatırım yaptığını açıklamasının ardından Bitcoin hızla yükselerek piyasa değerini artırmıştı. Bu açıklamayla yüksek kazanç sağlayan Musk'ın spekülatif hareketinden sonra Bitcoin sert düşüşler gördü. Bu süreçte binlerce kripto para piyasası kullanıcısı, kripto paranın caiz olup olmadığını araştırdı. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan kripto para sorularına caiz değildir açıklaması geldi. Türkiye'de bu durumlar yaşanırken, Almanya merkezli bir şirket Caizcoin'i duyurdu.

DİKKAT ÇEKEN KRİPTO: CAİZCOIN

Almanya merkezli şirketin web sitesinde İngiltere, İsviçre ve Avusturya'da iletişim telefonları yer alıyor.

Şirket, 'İslami finans kurallarına uygun olarak Müslümanlar veya Gayrimüslimler arasında para transferi' sloganıyla 'Caizcoin' isimli kripto parayı tanıttı. Caizcoin adına açılan internet sitesi üzerinden, kripto para birimine ilişkin bilgiler veriliyor. İslam'a uygun olduğunu öne süren şirket, para biriminin adını da bu nedenle 'caizcoin' olarak belirlemiş.

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CAİZCOIN NEDİR?

'Şeriat uyumlu kripto para' olarak nitelendirilen Caizcoin, şu şekilde tanıtılıyor:

Silah, tütün, alkol veya domuz eti gibi alanlarda aktif olan şirketlerle işi yoktur. (Şeriatla uyumlu kripto paradır.) İslami finans standartlarına uygun portföyleri ve borsaları kullanır. İslam ahlakına uygun kredi sağlar. İslam normlarına uygun projeleri finanse eder. Caizcoin, hızlı ve uygun maliyetli uluslararası para transferleri sağlayan, merkezi olmayan bir finansal çözümdür. İslam platformunda kolay yatırımlar sunar."

KRİPTO PARA PİAYASASINDA İŞLEM YAPMAK CAİZ Mİ?

AA'da yer alan habere göre Bitcoin caiz mi sorusuna Alo Fetva'dan önce Diyanet İşleri Başkanlığı cevap vermiş. Diyanet'in kripto para açıklamasında yer alan bilgiye göre, başta bitcoin olmak üzere ve benzeri dijital/kripto paraların alım satımının dinen uygun olmadığını açıklanmış. Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre kripto para / bitcoin günah mıdır sorusuna "Kullanıcılar arasında değişim ya da kıymet ölçüsü olarak genel kabul gören, kaynağı itibariyle kullanıcılara güven veren her türlü paranın kullanımı caizdir." denilerek, kripto paranın caiz olmadığı aktarılmış.

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BITCOIN'E YATIRIM YAPMAK GÜNAH MI?

Diyanet'in internet sitesinde Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın kripto paralarla ilgili şu açıklaması yer alıyor:

"Kullanıcılar arasında değişim ya da kıymet ölçüsü olarak genel kabul gören, kaynağı itibariyle kullanıcılara güven veren her türlü paranın kullanımı caizdir.

Bu noktada önemli olan husus, para olarak bilinen değişim aracının kendi özünde yani üretim şeklinde, sürüm aşamalarında ve muhataplık niteliğinde büyük belirsizlik (garar) içerip içermemesi, bir aldatma (tağrir) aracı olarak kullanılıp kullanılmaması ve belli bir kesimin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine vesile olup-olmamasıdır.

Son yıllarda ortaya çıkan ve birçok çeşidi bulunan, dijital-kripto paralardan her birini kullanmanın hükmünü yukarıdaki genel ilkeler doğrultusunda değerlendirmek gerekir.

Buna göre kendi özünde ciddi belirsizlikler taşıyan, aldanma ve aldatma riski ileri düzeyde olan, dolayısıyla herhangi bir güvencesi bulunmayan ve kamuoyunda saadet zinciri olarak bilinen uygulamalar gibi belirli kesimlerin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine yol açan dijital kripto paraların kullanımı caiz değildir." denildi.

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