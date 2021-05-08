FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Dogecoin'de sert yükseliş! Dogecoin ne kadar oldu, kaç TL oldu?

Dogecoin'de sert yükseliş! Dogecoin ne kadar oldu, kaç TL oldu?

08.05.2021 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para birimleri arasında bulunan ve son günlerde gittikçe popülerleşen Dogecoin dün gece ani bir yükseliş yaşadı. Bu akşam konuyla ilgili NBC’de yayımlanacak olan Elon Musk’ın SNL programında açıklamalar yapılması beklenirken, yükseliş beklentisi bulunan Dogecoin patlama yaşadı. Peki Dogecoin ne kadar oldu, Dogecoin kaç TL oldu? İşte yanıtı...

Dogecoin'de sert yükseliş! Dogecoin ne kadar oldu, kaç TL oldu?

En popüler kripto para birimleri arasında yer alan Dogecoin dün gece beklentinin dışına çıkarak ani bir yükseliş yaşadı. Bu akşam konuyla ilgili Elon Musk’ın açıklamaları beklenirken, yükseliş beklentisi bulunan Dogecoin büyük patlama yaşadı. Peki Dogecoin ne kadar oldu?

DOGECOIN NE KADAR OLDU? DOGECOIN KAÇ TL?

Popüler kripto para birimi Dogecoin’in kader günü olarak tanımlanan 8 Mayıs 2021 tarihi oldukça büyük önem taşıyor. TSİ 18:30’da NBC ekranlarında iş adamı Elon Musk’ın Saturday Night Live programında Dogecoin ile ilgili açıklamalar yapması bekleniyor. Bununla birlikte pek çok kişi ve yatırımcılar Dogecoin’in 1 dolara ulaşacağını iddia ediyor.

Dogecoin, yayınlanacak program öncesi ani bir yükseliş yaşadı. Yükseliş için ayın 8'i bekleniyordu fakat Dogecoin patlama yaptı ve dün gece 6 TL yi gördü. Dogecoin'de 8 Mayıs günü saat 08:21 itibarıyla dolar bazında yüzde 10 yükseliş, Türk Lirası bazında ise yüzde 25 oranında yükseliş yaşandı.

Şu anda $ 0,725233 yani 5,97 Türk Lirası üzerinden işlem gören Dogecoin'in 24 saatlik piyasa hacmi $28,36B seviyesinde. Gün aralığında 0,667511 - 0,738255 dolar rakamları arasında değişim gösteren Dogecoin'in piyasa değeri ise $93,94B değerinde.

DOGECOIN NEDİR, NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Dogecoin (yani DOGE) eğlenceli, anlık ve geleneksel bankacılık ücretlerinden muaf bir ödeme sistemi kurmaya karar veren yazılım mühendisleri Billy Markus ve Jackson Palmer tarafından icat edilmiş olan bir kripto para birimidir. Dogecoin'in logosunda ve isminde oldukça popüler bir internet meme’i olan ve Doge isminde anılan bir Shiba Inu cinsi köpeği bulunmaktadır. Litecoin tabanlı bir elektronik para birimi olan ve 6 Aralık 2013 tarihinde tanıtılan Dogecoin, çok hızlı bir şekilde kendi internet topluluğunu geliştirmiş ve 28 Ocak 2021 tarihinde 5,4 milyar ABD Doları tutarında bir piyasa değerine ulaşmıştır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Acısını saklayan Harold' koronavirüse yakalandı'Acısını saklayan Harold' koronavirüse yakalandı
Citi kripto para piyasasına girmeyi düşünüyorCiti kripto para piyasasına girmeyi düşünüyor
Şirketler neden sermaye artırımına gerek duyar?Şirketler neden sermaye artırımına gerek duyar?
Anahtar Kelimeler:
Kripto para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı görevden alındı

Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı görevden alındı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, oltalama saldırılarına karşı uyarıda bulundu

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, oltalama saldırılarına karşı uyarıda bulundu

Sağlık çalışanlarına ek ödeme kararı

Sağlık çalışanlarına ek ödeme kararı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den, kıyı balıkçılarına ödeme müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den, kıyı balıkçılarına ödeme müjdesi

Bayramda ücretsiz olacak

Bayramda ücretsiz olacak

Memurlar dikkat! Yönetmelik değişti

Memurlar dikkat! Yönetmelik değişti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bu etin kilosu 10 bin lira!

Bu etin kilosu 10 bin lira!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

TCMB yıl sonu dolar beklentisini açıkladı

TCMB yıl sonu dolar beklentisini açıkladı

Bankaların çalışma saatleri değişti!

Bankaların çalışma saatleri değişti!

eBay'dan kripto para adımı!

eBay'dan kripto para adımı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.