Dogecoin'de sert yükseliş! Dogecoin ne kadar oldu, kaç TL oldu?

En popüler kripto para birimleri arasında yer alan Dogecoin dün gece beklentinin dışına çıkarak ani bir yükseliş yaşadı. Bu akşam konuyla ilgili Elon Musk’ın açıklamaları beklenirken, yükseliş beklentisi bulunan Dogecoin büyük patlama yaşadı. Peki Dogecoin ne kadar oldu?

DOGECOIN NE KADAR OLDU? DOGECOIN KAÇ TL?

Popüler kripto para birimi Dogecoin’in kader günü olarak tanımlanan 8 Mayıs 2021 tarihi oldukça büyük önem taşıyor. TSİ 18:30’da NBC ekranlarında iş adamı Elon Musk’ın Saturday Night Live programında Dogecoin ile ilgili açıklamalar yapması bekleniyor. Bununla birlikte pek çok kişi ve yatırımcılar Dogecoin’in 1 dolara ulaşacağını iddia ediyor.

Dogecoin, yayınlanacak program öncesi ani bir yükseliş yaşadı. Yükseliş için ayın 8'i bekleniyordu fakat Dogecoin patlama yaptı ve dün gece 6 TL yi gördü. Dogecoin'de 8 Mayıs günü saat 08:21 itibarıyla dolar bazında yüzde 10 yükseliş, Türk Lirası bazında ise yüzde 25 oranında yükseliş yaşandı.

Şu anda $ 0,725233 yani 5,97 Türk Lirası üzerinden işlem gören Dogecoin'in 24 saatlik piyasa hacmi $28,36B seviyesinde. Gün aralığında 0,667511 - 0,738255 dolar rakamları arasında değişim gösteren Dogecoin'in piyasa değeri ise $93,94B değerinde.