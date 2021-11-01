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Dogecoin'de değer artışı! 1 Kasım Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 1 Kasım Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

01.11.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Kasım haftanın ilk gününde Bitcoin ve diğer kripto paralardaki son durum yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bitcoin, Ethereum, Ripple'da değer kaybı ve Dogecoin'de artış yaşandı. Bitcoin bugün %0,48 seviyesinde değer kaybetti. Peki 1 Kasım Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 1 Kasım Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar oldu? Bitcoin kaç dolar, kaç TL, Dogecoin ne kadar? İşte ayrıntılar...

Dogecoin'de değer artışı! 1 Kasım Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 1 Kasım Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

Kripto para piyasalarında yaşanan son durum ve rakamlar merak ediliyor. 1 Kasım Pazar haftanın ilk günü Bitcoin'de %0,48 seviyesinde değer kaybı meydana geldi. Bitcoin geçtiğimiz günlerde 60 bin doların üzerine çıkmıştı. Son olarak önceki gün 66 bin dolara çıkarak yeni bir rekor kırdı ve bugün ise 65 bin dolar seviyesinde seyretmeyi sürdürüyor. Peki 1 Kasım 2021 tarihinde Bitcoin ne kadar oldu? İşte Bitcoin ve kripto paralarda son durum...

1 KASIM BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR NE KADAR OLDU?

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1 Kasım haftanın ilk günü Bitcoin güne %0,48'lik bir değer kaybı ile başladı. Bitcoin şu anda $ 60.926,9 yani 586.826,52 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında değeri 59.612,7 - 61.733,9 dolar arasında değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $32,88B.

ETHEREUM NE KADAR OLDU?

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%-1,40'lik bir değer kaybı yaşayan Ethereum şu anda $ 4.258,67 yani 40.854,05 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR OLDU?

Dogecoin

Bugün %1,39'luk bir değer artışı yaşayan Dogecoin, bugün $ 0,271046 üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında 0,263697 - 0,285830 dolar arası değişen Dogecoin'in 24 saatlik hacmi ise $4,13B.

RİPPLE XRP NE KADAR?

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Bugün %2,58'lik bir değer kaybı yaşayan Ripple XRP, şu anda $ 1,09310 değerine sahip. XRP, gün aralığında 1,07103 - 1,13100 dolar değerinde değişim gösterdi. Ripple XRP'nin 24 saatlik hacmi ise $4,00B.

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