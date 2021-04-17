Dogecoin ne kadar? Fiyatı bir günde üçe katlandı

2013 tarihinde iki yazılımcının ‘şaka’ için geliştirdiği Dogecoin’in değerindeki olağan dışı artış devam ediyor. Değeri 43 dolar sente kadar çıkarak rekor kıran Dogecoin’in değerindeki yükseliş, bir gün içerisinde yüzde 200’ü, son bir haftada yüzde 600’ü, yıl başından beri de yüzde 7 bin 500’ü, son 1 senede yüzde 20 bini geçti. Elektrikli araç üreticisi Tesla’nın CEO’u ve dünyanın en zengin ikinci insanı Elon Musk’ın, Twitter’da yaptığı paylaşım, Dogecoin’in yükselmesine neden oldu. Daha evvel de birçok kez Dogecoin’i olumlayan paylaşımlar yapan Elon Musk, İspanyol ressam Joan Miró’nun bir eserini paylaşarak ‘Doge Barking at the Moon’ (Ay’a Havlayan Köpek) ifadelerini paylaştı. DEGOCOİN BİR ANDA 8. SIRAYA YERLEŞTİ Bunlardan biri, ABD merkezli Kronos adında bir hava temizleme şirketinin Dogecoin ile bağlantılı olan Dogecoin Cash adlı para biriminden 600 milyon adet almış olması gösteriliyor. 12 Nisan'da gerçekleşen işlemde, şirketin kasasındaki 60 milyon dolar değerindeki para ile Dogecoin Cash alındığı açıklanmıştı. Kronos yöneticisi Michael Rubinov, bu para birimiyle ödeme kabul eden ilk halka açık şirket olduklarını, bunu kutlamak için AirDOGE adlı bir hava temizleme cihazı üreteceklerini duyurdu.

Kripto para birimlerinin fiyatlarında ani artış veya düşüşler sıklıkla görülüyor. Yatırımcılarına büyük kâr veya zarar getirebilen kripto paralar bu yüzden riskli bir yatırım aracı olarak görülüyor. Uzmanlar Dogeceoin'in değerlenmesinde birden fazla faktörün etki oynamış olabileceğini söylüyor. Dogecoin'i destekleyen Musk, bugünkü fiyat artışının ardından da gülümseyen bir köpek videosu paylaştı. Son olarak bugün Coinbase adlı büyük kripto para borsasının ABD'deki Nasdaq borsasında halka açılıyor olması da kripto para birimlerinin fiyatlarının artış eğilimine girmesini sağladı. Dogecoin Şubat ayında da Elon Musk'ın Twitter paylaşımının ardından büyük değer kazandı, gün içinde yüzde 50'nin üzerinde artışla 0,05 dolara ulaşmıştı. Dogecoin'in değer kazanmasının bir diğer nedeninin de iş insanı Elon Musk'ın 10 Nisan'daki "Çok Musk'ın "Dogecoin halkın kriptosudur" ifadelerini kullandığı paylaşımı on binlerce defa retweet edilmişti. Bu artışta, sosyal medya platformu Reddit'te örgütlenen küçük yatırımcıların da payı vardı. Dogecoin'in nasıl ortaya çıktığını ve değerinin zaman içinde nasıl değiştiğini inceledik.

yakında Ay'a gidiyor" paylaşımı olabileceği belirtiliyor. Musk daha önce Dogecoin fiyatlarının "Ay'a fırlayacağı" paylaşımı yapmış ve para biriminin büyük değer kazanmasına yol açmıştı. ORTAYA ÇIKIŞI



Bozuk bir İngilizce ile esprilerin yapıldığı Dogecoin imgesi (meme/mim), Twitter'da çokça paylaşıldıktan sonra Palmer bu espriyi gerçek hayatta da yaşatmak için Dogecoin.com alan adını aldı ve Bitcoin benzeri blockchain teknolojisine dayanan kripto para birimini hayata geçirdi. Dogecoin, kullanıcılar tarafından Bitcoin'e kıyasla daha hızlı üretilebilen (mining) bir şekilde tasarlandı. Yazılım mühendisi Billy Markus ile birlikte kurdukları Dogecoin'in başlangıçta bir şakanın ötesine geçmeyeceğini düşünen Palmer, ilerleyen aylarda ne kadar yanıldığını anladı. Aynı düşüncede olan Markus da Mart 2021'e Newsweek'e verdiği söyleşide "Para birimini üç saatte tasarladık, üstelik zamanımızın çoğunu, görünüşünün nasıl olacağına ayırmıştık. Comic Sans fontunu kullanamasak bu para birimini yaratmazdık" demişti.

Dogecoin sosyal medyada yapılan bir espriyle ortaya çıktı. 2013'te Adobe şirketinde çalışan Jackson Palmer, o dönem internetin en popüler tartışma konularından kripto paralar (coin) ile en popüler imgelerinden Shiba köpeğini (dog'dan türetilmiş doge) birleştirerek Dogecoin terimini ortaya attı. Palmer, Twitter paylaşımında "Dogecoin'e yatırım yapmak yeni büyük eğilim olacak" ifadelerini kullandı. BEKLENMEDİK POPÜLERLİK Dogecoin'i kuran ikili, CNet'e yaptığı açıklamada başlangıçta Dogecoin'leri, değerini hiç dikkate almadan, Jamaika yarış kızağı takımından Afrika'daki su kuyusu projelerine kadar çeşitli yerlere bağışladıklarını fakat ilerleyen aylarda insanların Dogecoin'e daha fazla para yatırmaya başlamasıyla birlikte "Yatırımlarının karşılığını almayı uman ve Dogecoin'in değerine büyük önem atfeden çok sayıda insanla karşı karşıya kaldıklarını" söylemişti. Özellikle sosyal medya platformu Reddit'i kullananlar bu esprili para birimine büyük ilgi göstermeye başladı. Teknoloji sitesi CNet'in aktardığına göre Reddit'te insanlar birbirlerine beğendikleri paylaşımlar için, o dönem değeri çok düşük olan Dogecoin hediye etmeye başlayınca para biriminin yaygınlığı da arttı.

Fakat 2021 başında Reddit üzerinden örgütlenerek bazı yatırım enstrümanlarına birlikte para yatırarak değerlerinin hızla yükselmesini sağlayan sosyal medya kullanıcıları, bunu Dogecoin için de yapmaya başladı. Batmak üzere olduğu konuşulan ABD'li GameStop şirketinin hisselerinin iki haftada yüzde 1.700 artmasına yol açan ve ardından da gümüşe yatırım yaparak gümüşün değerini birkaç günlüğüne de olsa yüzde 10 artışla sekiz yılın zirvesine taşıyan kullanıcılar, Ocak 2021'den itibaren Dogecoin'e de para yatırmaya başladı. İlk aylardaki hızlı dalgalanmalardan sonra para biriminin değeri 0,003 ile 0,01 dolar civarında sabitlendi ve birkaç istisna dışında 2020 sonuna kadar o fiyat civarında kaldı. Öyle ki, Elon Musk'ın 18 Temmuz 2020'de Dogecoin'in küresel finansal sistemi yenmesinin kaçınılmaz olduğunu söyleyen esprili paylaşımı, kripto para biriminin değerine neredeyse hiç etki etmedi. SEC yaptığı yazılı açıklamada, "Yatırımcıları koruma ve adil, düzenli ve etkili piyasaların varlığını sürdürmesi misyonumuza uygun olarak, durumu değerlendirmek ve kurallara tabi olan kurum, finansal aracılar ve diğer piyasa katılımcılarını faaliyetlerini gözden geçirmek için diğer düzenleyici kurumlarla birlikte çalışıyoruz" dedi.