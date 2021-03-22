Dogecoin ne kadar? İşte anlık Dogecoin fiyatları

5,155,026,158 TL hacme ulaşan dogecoinde son saatlerde düşüş yaşandı.128,852,417,049 dolaşan arza ulaşan dogecoinin toplam arzı ise 128,866,135,183'e ulaştı

DOGECOIN NEDİR?

Dogecoin ilk başta 2013’te ortaya çıkan bir kripto para birimidir. Yazılımcı Billy Markus tarafından yaratılan Dogecoin’in hedefi, Bitcoin’den daha geniş bir kitleye erişecek bir kripto para biriminin ortaya çıkarılmasıdır.

DOGECOIN NASIL ALINIR?

Dogecoin satıl almak için ilk etapta yabancı ya da yerli kripto para borsalarına giriş yapılması gerekir. Hesaba giriş yapıp kimlik bilgilerinin onaylanmasının arkasından, yaratılan hesaba bakiye yüklenerek Dogecoin alınır.

DOGECOIN YORUMLARI

Sosyal medyada yer alan Dogecoin yorumlarından bazıları şöyle:

ABD'de bu hafta dağıtılmaya başlanacak olan teşvik primlerinin doge'ye akması ümit ediliyor. 1 hafta içinde yükseliş gelebilir kısa süreli.

An itibariyle en büyük, en hacimli 11. coin'dir.

Sosyal medyada en çok konuşulan coin, marketcapi 6.5 milyar doları aştı en çok işlem gören 15. coin oldu, bir Dogecoin 3.74 ruble ediyor, Dallas mavericks bilet ve ürün satışlarında Dogecoin kabul edeceğini açıkladı, abd'de 1800 atm Dogecoin alım satımına imkan veriyor, Amazon'un dogecoin kabul etmesi için 100 binden fazla imza toplandı, her gün bir otel bir bayii Dogecoin kabul etmeye başlıyor ama ekşideki kripto uzmanlarına göre shitcoinmiş.