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Dogecoin ne kadar oldu? Dogecoin yükselir mi, düşer mi? İşte yorumları...

05.05.2021 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde en çok takip edilen kripto paralar arasında bulunan Dogecoin hakkındaki son gelişmeler merak ediliyor. Bitcoin ve Ethereum gibi yatırımcıların çok fazla dikkatini çeken Dogecoin hakkında, Dogecoin ne kadar oldu, Dogecoin yükselir mi gibi sorular aranmaya başlandı. Peki Dogecoin ne kadar oldu? Dogecoin yükselir mi, düşer mi? İşte yorumları...

Dogecoin ne kadar oldu? Dogecoin yükselir mi, düşer mi? İşte yorumları...

Kripto paralar yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. En çok tercih edilen kripto paralar arasında bulunan Dogecoin hakkındaki son gelişmeler merak konusu oldu. Peki Dogecoin ne kadar oldu? Dogecoin yükselir mi, düşer mi?

DOGECOIN NE KADAR OLDU? DOGECOIN YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

Yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği Dogecoin 5 Myıs tarihinde şu anda $ 0,650099 yani 5,43 Türk Lirası seviyesinde işlem görüyor. Gün aralığında 0,559485 - 0,693839 seviyelerinde değişim gösteren Dogecoin'in piyasaya değeri $85,23B iken, 24 saatlik hacmi ise $44,98B değerinde.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın, ABD'de kripto paralar ile ilgili yeterli hukuksal çerçeve bulunmadığını ve bunun vurgulamaya değer bir konu olduğuna dikkat çekmesinin sonrasında gelen satışlarla, Bitcoin tekrardan 55,000 doların altına gerilerken, Ethereum da, 3,523.59 dolarlık yeni zirvesinden 3,200 dolar seviyesine döndü.

Merakla takip edilen kripto para piyasalarındaki toplam piyasa hacmindeki payı 2018 senesi Ağustos ayından bu yana ilk defa geçen hafta yüzde 50'nin altına gerileyen Bitcoin'in payı ise yüzde 45 seviyesine düşerken, Ethereum'un payı da yüzde 17 sınırına ulaştı.

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, Dogecoin ve kripto paralar hakkında yaptığı piyasa değerlendirmesinde şunları söyledi:

"DOGE fiyatındaki haftalık artış, kripto dostu ticaret platformu eToro'nun Dogecoin'i listelemeye başlayacağını duyurmasıyla artarak devam ediyor. Cointelegraph'a yapılan açıklamada, eToro'nun bir temsilcisi platformun DOGE'u 'güçlü müşteri talebi nedeniyle' eklediğini söyledi. Platformun 20 milyon kullanıcısı artık kriptoyu alıp satabilecek. AssetDash'ın verilerine göre Dogecoin'in piyasa değeri 52,5 milyar dolara ulaştı ve Tether(USDT)'i geride bıraktı."

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