Dogecoin ne kadar oldu? Dogecoin yükselir mi, düşer mi? İşte yorumları...

Kripto paralar yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. En çok tercih edilen kripto paralar arasında bulunan Dogecoin hakkındaki son gelişmeler merak konusu oldu. Peki Dogecoin ne kadar oldu? Dogecoin yükselir mi, düşer mi?

DOGECOIN NE KADAR OLDU? DOGECOIN YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

Yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği Dogecoin 5 Myıs tarihinde şu anda $ 0,650099 yani 5,43 Türk Lirası seviyesinde işlem görüyor. Gün aralığında 0,559485 - 0,693839 seviyelerinde değişim gösteren Dogecoin'in piyasaya değeri $85,23B iken, 24 saatlik hacmi ise $44,98B değerinde.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın, ABD'de kripto paralar ile ilgili yeterli hukuksal çerçeve bulunmadığını ve bunun vurgulamaya değer bir konu olduğuna dikkat çekmesinin sonrasında gelen satışlarla, Bitcoin tekrardan 55,000 doların altına gerilerken, Ethereum da, 3,523.59 dolarlık yeni zirvesinden 3,200 dolar seviyesine döndü.

Merakla takip edilen kripto para piyasalarındaki toplam piyasa hacmindeki payı 2018 senesi Ağustos ayından bu yana ilk defa geçen hafta yüzde 50'nin altına gerileyen Bitcoin'in payı ise yüzde 45 seviyesine düşerken, Ethereum'un payı da yüzde 17 sınırına ulaştı.