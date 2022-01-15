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Dogecoin ne kadar oldu, kaç TL? Elon Musk’tan Dogecoin paylaşımı! Dogecoin yükselir mi, düşer mi?

15.01.2022 01:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü iş insanı Elon Musk, şirketi Tesla'nın kripto para Dogecoin'le satış yapacağını açıkladı. Gelişme sonrası Dogecoin'de önemli bir hareketlilik meydana geldi. Peki Dogecoin ne kadar oldu, kaç TL? Dogecoin yükselir mi, düşer mi? İşte merak edilenler...

Dogecoin ne kadar oldu, kaç TL? Elon Musk’tan Dogecoin paylaşımı! Dogecoin yükselir mi, düşer mi?

İş adamı Elon Musk, şirketi Tesla'nın kripto para Dogecoin'le satış yapacağını duyurdu. Haber sonrası Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey de Bitcoin madenciliği yapacaklarını duyurdu. Peki hareketliliğin yaşandığı Dogecoin ne kadar oldu, kaç TL?

DOGECOİN NE KADAR OLDU?

Dogecoin ile Tesla ürünlerinin satışının yapılacağını önceki ay açıklayan dünyanın en zengin insanı Elon Musk, bugün ise sosyal medyadan bu satışlarla ilgili yeni bir duyuru yaptı. Buna göre elektrikli araç üreticisi olan Tesla’nın ürettiği araçlar, kripto para Dogecoin’le alınıp satılabilecek.

Elon Musk konu ile ilgili paylaşımında, “Dogecoin ile Tesla ürünü satın alınabilir” ifadelerine yer verdi.

Musk’ın haberi duyurmasının sonrasında Dogecoin sabah saatlerinde yüzde 20 değer kazanarak 0,20 doların üzerini gördü. Sonrasında ise 0,18 değerine doğru geriledi. Shiba Inu ise yüzde 9 oranında primle birlikte 0.00003221 dolar değerinden alıcı buldu.

DOGECOİN YÜKSELİR Mİ?

Dogecoin şu anda 15 Ocak sabah saatlerinde $ 0,190310 seviyesinde işlem görüyor. %11,80 artış yaşayan Dogecoin gün içinde 0,170741 - 0,211988 dolar arasında değişim gösterirken, kimi uzmanlar Dogecoin'de artış beklentisine girdi.

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Elon Musk Kripto para Dogecoin
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