Dogecoin nedir, ne kadardır? Elon Musk, Ay'a Dogecoin çıkartıyor!

Dünyanın en zengin isimleri arasında ilk sıralarda bulunan Elon Musk, Tesla ve SpaceX'in kurucusu olmasının yanı sıra kripto para piyasasının da sıkı bir takipçisi. Elon Musk'ın bugün sosyal medya platformu Twitter üzerinden Dogecoin hakkında attığı tweet ise olay oldu.
SpaceX is going to put a literal Dogecoin on the literal moon— Elon Musk (@elonmusk) April 1, 2021
Önceleri şaka amaçlı üretilen ancak an itibari ile 6.7 milyar dolar değerine ulaşan Dogecoin hakkındaki yorumları ile Dogecoin isimli altcoinin değerine değer katan Elon Musk, kısa bir sürede Dogecoin'in çok yükselmesini sağlamıştı.
Dogecoin hakkında attığı son tweette, "SpaceX, gerçek Ay'a gerçek bir Dogecoin koyacak" dedi. Bu tweetin dünya şaka günü olan 1 nisanda atılmış olması kafalarda Elon Musk'ın şaka yapıp yapmadığı hakkında soru işaretleri oluşmasına neden oldu ancak yine de bu durum Dogecoin'in % 16'lık bir yükselme yaşamasına engel olamadı.
Son dönemlerde adı sıklıkla duyulan kripto paralardan biri olan Dogecoin (DOGE) 2013 yılının Aralık ayında ortaya çıkmıştır. Günümüzde yatırım ve işlem amaçlı kripto paraların daha fazla tercih edilmesi sebebiyle Dogecoin (DOGE) ve türevleri dijital paralar gündemde yer tutmaktadır.
Geleneksel bankacılık işlem ücretlerinin olmadığı ve aynı zamanda eğlenceli bir ödeme sistemi oluşturmak amacıyla tasarlanan Dogecoin (DOGE) Jackson Palmer ve Billy Markus tarafından üretilmiştir. Ocak 2014 tarihine gelindiğinde bu para birimi ulaştığı toplam işlem hacmi ile Bitcoin de dahil olmak üzere çok sayıda kripto para birimini geride bırakmıştır. Yaşanan bu Dogecoin (DOGE) yükselişi devam etmiş, 7 Ocak 2018 tarihinde 0,017 dolar zirvesine erişmiştir.
Dogecoin (DOGE), blockchain teknolojisinde bir yenilik çıkarma amacı olmadığı için transferleri, Litecoin kripto para biriminin kurduğu blockchain ağı üzerinden gerçekleştirilmektedir. Litecoin ağında yapılan güncellemeler Dogecoin (DOGE) ağı için de geçerlidir.
İlk ortaya çıktığında Dogecoin (DOGE) yatırım amacıyla her bir blok madenciliği için kullanıcıya rastgele bir ödül verilmekte iken ilerleyen zamanlarda bu ödül statik hale dönüştürülmüştür.
İsmini ünlü bir internet karakterinden alan Dogecoin (DOGE) daha erişilebilir ve dost canlısı bir kripto para olması amacıyla tasarlanmıştır. Bu sayede Bitcoin’in karmaşıklığından kaçan kullanıcılara erişimini mümkün olacağı düşünülmüştür.
Dogecoin (DOGE) piyasası açısından bakıldığında bu para birimi en aktif ve en büyük topluluklardan birine sahip olmasıyla bilinir. Özellikle bahşiş hizmeti için yaygın olarak kullanılan bu kripto para çeşitli projeleri finanse etmek amacıyla da tercih edilmektedir. Bahşiş amaçlı kullanım şeklinde kullanıcılar tanınması gerektiğine inandıkları katkılar ya da göndericiler için diğer kullanıcıya bahşiş vermektedir. Bunun etkili olduğu ifade edilmektedir.
Dogecoin (DOGE)’i diğer kripto para birimlerinden ayıran en önemli özellik deflasyonist değil enflasyonist olmasıdır. Yani dolaşımdaki Dogecoin (DOGE) ile ilgili herhangi bir sınırlama yoktur. Bitcoin ve benzeri para birimleri sınıra ulaştığında madenciliğe devam etmek bir süre sonra karlı hale gelmeyecektir. Bu nedenle Dogecoin (DOGE) uzun vade işlemleri açısından da avantajlıdır.
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