Dogecoin yükselir mi, düşer mi? Dogecoin'in ani düşüşü sonrası yükseliş olur mu?

Dogecoin, Elon Musk'un konuşması sonrası ani şekilde düşüş yaşamış ve yatırımcılar gerçekleşmeyen yükseliş sonrası hayal kırıklığına uğramıştı. Yatırımcılar Dogecoin yükselir mi sorusunu merak ediyor. Peki Dogecoin yükselir mi, düşer mi?

DOGECOIN YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

Yatırımcılar tarafından çokça takip edilen ünlü trader ve analist Loma, Dogecoin (DOGE)’in boğa piyasasının bir sonraki ayağını başlatmadan önce önemli bir geri çekilme ile karşı karşıya kalabileceğini söyleyip uyarıda bulundu.

Yeni analizinde ünlü kripto analisti Loma, 157.600 takipçisine, Tesla CEO’su Elon Musk‘un popüler skeç komedi programı Saturday Night Live’da (SNL) yer almasının bir haber satma etkinliği olduğuna inandığını açıkladı. Loma konuya yönelik açıklamalarına şunları da ekledi:

"Satış tarafı likidite krizini bir meme olarak kullanmaktan hoşlansak da… DOGE’de bir süredir scaling yapıyorum ve kesinlikle böyle hissettiriyor… SNL dökümünün satın almak için olacağını düşünüyorum. Yeni bir ayı döngüsü başlamadan önce 0,40 doların altında işlem yaparsak şok oluruz."