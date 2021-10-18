Hamster Coin nedir, nasıl alınır? Elon Musk duyurdu! Hamster Coin fiyatı ne kadar, kaç TL?

Dogecoin'in de öncüsü olarak bilinen dünyaca ünlü iş insanı Elon Musk'tan yeni bir atılım daha geldi. Elon Musk bu gece bazı kripto borsalarında listelenecek olan Hamster Coin'i sosyal medyada ilan etti. Peki Hamster Coin nedir, nasıl alınır?

HAMSTER COİN NEDİR?

Sosyal medyada gündeme gelen coin için 'Hamster Coin nedir?' sorusu merak ediliyor. Bu kripto para projesini daha yakından tanımak amacıyla öncelikle projesini incelemek gerekmekte. Hamster token, merkezi bulunmayan ve Binance Smart Chain ağı üzerinde çalışan bir kripto para birimi olarak bilinmektedir. CoinMarketCap üzerinde Eylül 2021 tariihnden itibaren yer almaya başlamıştır. Bu sebeple oldukça yeni bir altcoin olarak bilinmektedir.

İşte Elon Musk'ın Hamster coin paylaşımı;

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/ >???? — Elon Musk (@elonmusk) October 17, 2021

Hamster Coin’in projesini incelediğimizde oldukça sade bir internet sitesi ile karşılaşabiliriz. Kripto paranın web sitesinde yer alan bilgilere göre; tutarlı açık iletişimi teşvik eden kripto para ekosistemi güven, şeffaflık ve topluluğun profesyonel başarıyı oluşturmada 3 önemli etken olduğunu vurguluyor.

HAMSTER COİN NE KADAR, KAÇ TL?

Hamster Coin şu anda $ 0.0000001175 seviyesinde ilerliyor. Coin, son olarak %45,80 değer kazandı. Türk Lirası olarak ise Hamster Coin 0,00000012 Türk Lirası değerine sahip.



