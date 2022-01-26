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El Salvador'a IMF'den "Bitcoin" uyarısı! "Büyük riskler içeriyor"

26.01.2022 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

El Salvador Eylül 2021'de kripto para birimi Bitcoin'i resmi para birimi olarak kullanmaya başlamıştı. Dünyada bir ilke imza atarak Bitcoin'i resmen tedavüle sokan El Salvador'a IMF'den Bitcoin uyarısı geldi. Uluslararası Para Fonu (IMF), El Salvador'a kripto paralarla ilgili riskleri göz önünde bulundurarak Bitcoin'i resmi para birimi olarak kullanmama uyarısı yaptı.

El Salvador'a IMF'den "Bitcoin" uyarısı! "Büyük riskler içeriyor"

Bitcoin’i yasal para birimi olarak kabul eden ilk ülke El Salvador dünyanın gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Son olarak IMF'den de El Salvador'a Bitcoin ile ilgili bir uyarı geldi. IMF'den yapılan açıklamada, El Salvador ekonomisine ilişkin 4. madde konsültasyonunun tamamlandığı bildirildi.

"BÜYÜK RİSKLER İÇERİYOR"

El Salvador'un Eylül 2021'den bu yana kripto para birimi Bitcoin'i resmi para birimi olarak kullandığına işaret edilen açıklamada, bir kripto para biriminin resmi para birimi olarak kabul edilmesinin piyasa ile finansal bütünlük, finansal istikrar ve tüketicinin korunması için büyük riskler içerdiği ifade edildi.

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IMF'DEN DİKKAT ÇEKEN ÇAĞRI

IMF yetkililerinin ülkede Bitcoin'in resmi para birimi statüsünün kaldırılması ve Bitcoin yasasının kapsamının daraltılması çağrısında bulunduğu belirtilen açıklamada, Bitcoin'e dayalı tahvil ihracı ile ilgili riskler konusunda da endişelerin dile getirildiği aktarıldı.

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Açıklamada, geçen yıl yüzde 10 büyüdüğü tahmin edilen El Salvador ekonomisinin bu yıl ise yüzde 3,2 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Orta Amerika ülkesi El Salvador, Eylül 2021'de kripto para birimi Bitcoin'i resmi para birimi olarak kullanmaya başlamıştı.

Bitcoin'i resmen tedavüle sokarak dünyada bir ilke imza atan El Salvador, volkan enerjisiyle Bitcoin madenciliği yapma, "Bitcoin Şehri" kurma ve Bitcoin tahvili çıkarma gibi girişimleriyle kripto para alanındaki adımlarını hızlandırmıştı. (AA)

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