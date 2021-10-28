El Salvador Başkanı: 420 Bitcoin daha aldık

Bitcoinin düşüşüyle birlikte El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, sosyal medya üzerinden ülkesinin 420 Bitcoin daha aldığını bildirdi.

Bukele, yaptığı paylaşımda, "Uzun bir bekleyişti ama değdi. Dipten alım yaptık" ifadelerini kullandı.

1 SAAT SONRA TEKRAR PAYLAŞTI

Bukele, 1 saat sonraki paylaşımında ise gülen surat emojisine yer vererek, "Yeni aldığımız Bitcoin'den şimdiden kâr ettik" dedi.

It was a long wait, but worth it.



We just bought the dip!



420 new #Bitcoin???????? — Nayib Bukele ???????? (@nayibbukele) October 27, 2021

Alımın yapıldığının duyurulduğu saatlerde Bitcoin, 58 bin 400 dolardan işlem görüyordu.

Bununla beraber Bitcoin, bugün 61 bin 800 dolara yükseldi.

Yeni alımla birlikte El Salvador'un hazinesinde bulundurduğu Bitcoin miktarı 1120'ye yükseldi.

El Salvador, en son 20 Eylül'de 150 Bitcoin almıştı.

Öte yandan El Salvador, eylül ayında Bitcoin'i resmen tedavüle sokan ilk ülke olmuştu.



