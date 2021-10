El Salvador Başkanı: 420 Bitcoin daha aldık

Bitcoinin düşüşüyle birlikte El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, sosyal medya üzerinden ülkesinin 420 Bitcoin daha aldığını bildirdi.

Bukele, yaptığı paylaşımda, "Uzun bir bekleyişti ama değdi. Dipten alım yaptık" ifadelerini kullandı.

Bukele, 1 saat sonraki paylaşımında ise gülen surat emojisine yer vererek, "Yeni aldığımız Bitcoin'den şimdiden kâr ettik" dedi.

It was a long wait, but worth it.



We just bought the dip!



420 new #Bitcoin????????