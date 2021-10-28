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El Salvador Başkanı: 420 Bitcoin daha aldık

28.10.2021 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, 420 yeni Bitcoin aldıklarını duyurdu. Bukele 1 saat sonra Twitter üzerinden yaptığı bir başka açıklamada ise "Yeni aldığımız Bitcoin'den şimdiden kâr ettik" dedi. Haberin ardından sosyal medyada kripto para yatırımcıları, "El Salvador Bitcoin yerine Shib alsaydı, şu anda muhtemelen G20’ye dahil olmuşlardı!" yorumları yaptı.

El Salvador Başkanı: 420 Bitcoin daha aldık

Bitcoinin düşüşüyle birlikte El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, sosyal medya üzerinden ülkesinin 420 Bitcoin daha aldığını bildirdi.

Bukele, yaptığı paylaşımda, "Uzun bir bekleyişti ama değdi. Dipten alım yaptık" ifadelerini kullandı.

1 SAAT SONRA TEKRAR PAYLAŞTI

Bukele, 1 saat sonraki paylaşımında ise gülen surat emojisine yer vererek, "Yeni aldığımız Bitcoin'den şimdiden kâr ettik" dedi.

Alımın yapıldığının duyurulduğu saatlerde Bitcoin, 58 bin 400 dolardan işlem görüyordu.

Bununla beraber Bitcoin, bugün 61 bin 800 dolara yükseldi.

Yeni alımla birlikte El Salvador'un hazinesinde bulundurduğu Bitcoin miktarı 1120'ye yükseldi.

El Salvador, en son 20 Eylül'de 150 Bitcoin almıştı.

Öte yandan El Salvador, eylül ayında Bitcoin'i resmen tedavüle sokan ilk ülke olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin
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