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Elon etkisi kısa sürdü: Satıcılı ilerleyen Bitcoin'de hangi seviyeler öne çıkıyor?

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 25.03.2021 16:04 | Son Güncelleme

Küresel piyasalarda 3. dalga fiyatlaması hakim olurken kısıtlama ya da kapamaya yönelik riskler devam ediyor; BITTRT Araştırma Müdürü Helin Çelik, kripto para piyasalarındaki son gelişmeleri Mynet için yorumladı.

Elon etkisi kısa sürdü: Satıcılı ilerleyen Bitcoin'de hangi seviyeler öne çıkıyor?

Küresel piyasalarda 3. dalga fiyatlaması hakim olurken kısıtlama ya da kapamaya yönelik riskler devam ediyor. Dolar endeksindeki güçlenme sebebiyle risk iştahında zayıflama söz konusu. Dolar endeksinde görülen pozitif reaksiyon kripto paraların da sınırlı düzeyde ilerlemesine neden oluyor. Öte yandan, Powell’ın kripto paralar hakkında yaptığı açıklamalar da piyasa üzerinde gerginlik yaratıyor. Öyle ki, Elon Musk’ın “Bitcoin karşılığında Tesla alabilirsiniz” söylemleri dahi kalıcı bir yükseliş getirmedi.

Güne satıcılı başlayan Bitcoin ve Ethereum dominance düzeyinde gerileme ve pozisyondan çıkış söz konusu. Bitcoin’e yatırılan mevduatlar son bir ayın en düşük seviyesinde ilerliyor. Buna karşılık ADA, TETHER ve XRP’nin pazar payı artıyor. Küresel piyasalarda dolar güç kazanırken kripto para piyasasında da TETHER güç kazanıyor; yatırımcı bu alanda pozisyondan çıkmayı seçmiş gözüküyor. Hal böyle olunca kripto para piyasasının kırmızıya boyanması kaçınılmaz oluyor.

Geçtiğimiz günlerde kurdaki yükselişin etkisiyle kripto paraların TRY bacağında rekor seviyeler görülmüştü. Meydana gelen satış baskısı sonucunda ise kritik destekler gündeme geldi. 52.000 seviyelerine kadar değer kaybına uğrayan BTCUSD ise kayıplarını silmeye çalışıyor. Dominance oranı yatay eksende ilerlerken 9 günlük hareketli ortalamanın gerisine düşen kripto para birimi 52.000 seviyesinde kalıcılığı zorluyor. Fon girişlerinin zayıfladığı Bitcoin için hacimli alışlara ihtiyaç duyuluyor. Long pozisyonlardaki hacmin artışa geçmesi halinde 54.100 ve 57.500 dirençleri takip edilebilir. Özellikle 57.500 direncinin üzerinde tutunması, kripto para biriminde alışların devamını getirebilir.

Belirtilen bölgenin kırılamaması, 4 saatlik grafikte oluşan düşüş trendinin geçerliliğini korumasına neden olabileceğinden dolayı dikkat edilmesinde yarar görülmektedir. Piyasa üzerindeki satış baskısının devam etmesi ve 51.100 desteğinin kırılması halinde 49.330 desteğine kadar çekilme yaşanabileceği düşünülüyor.

grafık

Dirençler: 52.400 - 54.100 - 57.500 - 59.300

Destekler: 51.100 – 49.330 – 46.780 – 45.000

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