Elon Musk'ın şirketi Tesla araba satarak kazanamadığını Bitcoin ile kazandı!

Elon Musk'ın pek çok şirketi var. Bu şirketlerden belki de en çok bilineni elektrikli otomobil üreten Tesla. Fakat Tesla son zamanlarda yeni bir elektrikli otomobil modeli ile değil, Bitcoin ile gündemde. Zira kripto paralarla oldukça yakından ilgilenen Elon Musk'ın sahibi olduğu şirket, geçtiğimiz haftalarda 1,5 milyar dolarlık Bitcoin satın alımı gerçekleştirdi. Bu satın alım, hem kripto para dünyasında hem de finans dünyasında büyük yankı uyandırdı. Tesla'nın yatırımı sonrası ise Bitcoin, yukarı yönlü bir grafik çizerek, değerini artırdı. Bitcoin'in ulaştığı değer ile birlikte Tesla da inanılmaz bir kazanç sağladı.

TESLA BİTCOİN İLE GEÇEN YILIN KARINI GERİDE BIRAKTI

ABD basınında yer alan haberlere göre, Tesla, Bitcoin yatırımından sadece 3 haftalık bir sürede 970 milyon dolar kazandı. Tesla, geçtiğimiz yıl ise otomobil satışlarıyla birlikte 721 milyon dolarlık net kar elde etmişti. Yani şirketin 3 haftalık Bitcoin karı, geçtiğimiz yıl elde ettiği toplam net karı geçti. Böylece elektrikli otomobil üreticisi sadece elektrikli otomobillerinden değil, kripto para yatırımından da yüksek bir kar elde etti.