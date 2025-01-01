Elon Musk tek bir hamle yaptı! Sosyal medyada tartışmalara yol açtı... X'in saihibi 'Kekius' olunca değeri yüzde 400 arttı

Dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk, ünlü sosyal medya platformu X'te profil fotoğrafını değiştirmesi ile gündem oldu. 210 milyon takipçiye sahip olan Musk, açıklama yapmadan profil fotoğrafını gladyatör zırhı giymiş popüler Pepe the Frog karakterinin bir görüntüsüyle değiştirdi.

PROFİL FOTOĞRAFINI DEĞİŞİTİRİNCE OLANLAR OLDU

Musk'ın profil fotoğrafını “Kekius Maximus” olarak değiştirmesi takipçilerinin gündemine oturdu. Musk'ın bu davranışını bazı sosyal medya kullanıcıları, Pepe the Frog ve 2000 yapımı “Gladyatör” filminde Russell Crowe’un canlandırdığı Maximus Decimus Meridius karakterinin garip bir kombinasyonu olabileceğini tahmin etti.

Musk'ın bu davranışı ise kripto borsasını doğrudan etkiledi. Buna göre, "Kekius Maximus" isimli dijital paranın değerinde yaklaşık yüzde 400 artış gözlemlendi.

KRİPTO PARALARA İLGİSİ VAR MI?

Musk, geçmişte sosyal medya yorumlarıyla kripto para fiyatlarını etkilemişti ancak bu özel kripto para konusunda herhangi bir rolü olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.