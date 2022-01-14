Elon Musk Twitter'dan bombayı patlattı! Flaş paylaşım sonrası Dogecoin'in değeri arttı

Tesla ve SpaceX'in CEO'su olan, dünyaca ünlü TIME dergisi tarafından Yılın Kişisi olarak seçilen ünlü milyarder Elon Musk, yine kripto para piyasasını harekete geçirmeyi başardı. Musk, Dogecoin odaklı yaptığı açıklama ile Twitter'a deyim yerindeyse damga vurdu.

ELON MUSK'TAN FLAŞ TESLA İLE DOGECOIN AÇIKLAMASI!

Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Tesla ürünlerinin Dogecoin (DOGE) ile alınabileceğini açıkladı.

Musk'ın tweet'i kısa sürede binlerce beğeni ve retweet alırken, Dogecoin'in değerinde de artışa neden oldu.

DOGECOIN'İN DEĞERİ ARTTI

Elon Musk'ın tweet'i sonrası Dogecoin'in değeri yüzde 20'ye yakın değer kazandı.

Dogecoin'in değeri dün 2.30 TL seviyelerindeydi. Musk'ın Dogecoin ile Tesla ürünleri alınabileceğini açıklaması sonrası kripto para biriminin değerinin 2.73 TL seviyesine kadar çıktığı görüldü.

