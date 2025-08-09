FİNANS

Ethereum alev aldı, kriptocuların ekranı yeşile döndü! 4 bin dolarlık kritik sınır aşıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasıyla rüzgarı arkasına alan kripto para piyasasında son durum yakından takip edilirken; dün akşam Ethereum (ETH) adeta alev aldı. Solana'yı sermaye girişlerinde geride bırakan Ethereum 4 dolar sınırını aştı. Peki Ethereum ne kadar oldu? İşte kripto para piyasasında son dakika haberinin detayları...

Devrim Karadağ

Kripto para piyasasında son dakika haberleri yakından takip edilirken; son dönemde gösterdiği performansla yatırımcıların dikkatini çekmeyi başaran Ethereum (ETH), yükselişini sürdürüyor.

ETHEREUM 4 BİN SINIRINI AŞTI

ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasıyla rüzgarı arkasına alan Ethereum, dün gece alev aldı ve kritik 4 bin dolar sınırını aştı. Bu sabah saatlerinde 4 bin 80 dolar seviyerlerinde işlem gören Ethereum'da yükseliş trendi sürüyor.

Ethereum alev aldı, kriptocuların ekranı yeşile döndü! 4 bin dolarlık kritik sınır aşıldı 1

SERMAYE AKIŞI ARTTI

Glassnode verilerine göre, SOL/ETH Hot Capital Ratio (sıcak sermaye oranı) yılın en düşük seviyesine gerileyerek, sermaye akışının Ethereum'u Solana'ya tercih ettiğini gösteriyor.

ETH'DE YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

ETH vadeli işlemlerinde açık pozisyonlar 58 milyar dolara ulaşırken, düşük fonlama oranları ve güçlü spot birikimi, ETH'nin yükselişini destekleyen önemli faktörler arasında yer alıyor.

Ethereum alev aldı, kriptocuların ekranı yeşile döndü! 4 bin dolarlık kritik sınır aşıldı 2

Ethereum'un piyasadaki güçlü performansı ve 4.000 dolar hedefini geride bırakması kripto para yatırımcıları için önemli bir gelişme olarak yorumlandı.

ÇEŞİTLİLİK ARTTI, FIRSAT MI?

Solana ve Cardano'daki dalgalanmalar sürerken, balinaların Unilabs (UNIL) gibi yeni altcoinlere yönelmesi, piyasadaki çeşitliliğin ve fırsatların arttığını gösteriyor.

Ethereum alev aldı, kriptocuların ekranı yeşile döndü! 4 bin dolarlık kritik sınır aşıldı 3

Yatırımcıların, piyasadaki gelişmeleri yakından takip ederek, risklerini dikkatli bir şekilde yönetmeleri ve bilinçli kararlar almaları önem taşıyor.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
