Ethereum (ETH) nedir? Nasıl satın alınır?

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Ethereum madenciliği, Ethereum ağına yeni bloklar eklemek ve işlemleri doğrulamak için gerçekleştirilen bir süreçtir. Ancak Ethereum, 2022 yılında "The Merge" adı verilen bir güncelleme ile "proof-of-work" (iş kanıtı) mekanizmasından "proof-of-stake" (hisse kanıtı) mekanizmasına geçmiştir. Bu geçiş, madencilik yerine "stake" (ETH kilitleme) sürecine dayalı yeni bir sistem sunar.
Staking, Ethereum ağına katkıda bulunmak ve blok oluşturma sürecinde yer almak için belirli bir miktar ETH'yi kilitleme işlemidir. Stake yapan kullanıcılar (validatörler), ağı destekledikleri için ödül kazanırlar. Proof-of-stake sistemi, enerji tüketimini azaltırken ağı daha çevre dostu hale getirir.
The Merge ile proof-of-stake sistemine geçişin ardından, ölçeklenebilirlik ve işlem hızı gibi alanlarda iyileştirmeler hedeflenmiştir. Ethereum, "sharding" teknolojisi ile ağ kapasitesini daha da arttırmayı ve geliştiricilere daha hızlı bir altyapı sunmayı planlamaktadır.
Ethereum'un geleceği, merkeziyetsiz uygulamaların (dApps) ve merkeziyetsiz finansın (DeFi) benimsenmesiyle yakından bağlantılıdır. Akıllı sözleşmeler ve blok zinciri teknolojisi sayesinde Ethereum, dünyanın en popüler merkeziyetsiz platformlarından biridir.
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