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Ethereum (ETH) nedir? Nasıl satın alınır?

31.01.2025 16:15
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Ethereum (ETH), merkeziyetsiz uygulamaların geliştirilmesi ve akıllı sözleşmelerin çalışması için özel olarak tasarlanmış bir blok zinciridir. 2015 yılında Vitalik Buterin ve ekibi tarafından başlatılan Ethereum, geliştiricilere çok fazla imkân sunan bir ağdır. ETH ise bu ağın yerel para birimidir.

Ethereum (ETH) nedir? Nasıl satın alınır?

Ethereum'un Temel Özellikleri

  • Akıllı Sözleşmeler: Ethereum, şartları yerine getirildiğinde otomatik olarak işleyen akıllı sözleşmelerin yazılması ve yürütülmesi için özel olarak tasarlanmıştır. Bu, manuel müdahaleyi ve aracıları ortadan kaldırır.
  • Merkeziyetsizlik: Ethereum ağı, dünyanın dört bir yanındaki binlerce bilgisayar tarafından desteklenir. Bu nedenle, ağın kontrolü herhangi bir kuruluşun elinde değil, topluluğun elindedir.
  • Ether (ETH): Ethereum ağının yerel kripto para birimi olan Ether (ETH), ağ üzerinde işlem ücretlerini ödemek ve geliştiricilerin uygulamalarını çalıştırması için kullanılır.
  • Düşük Transfer Maliyetleri: Geleneksel bankacılık sistemlerine kıyasla, Ethereum transferleri genellikle daha hızlı ve maliyetlidir.
  • Güvenlik ve Şifreleme: Ethereum, şifreleme algoritmaları ve blok zinciri teknolojisi sayesinde yüksek seviyede güvenlik sunar.

Ethereum Nasıl Satın Alınır?

OKX TR üzerinden Ethereum satın almak oldukça kolay ve kullanıcı dostu bir süreçtir.

  • OKX TR Uygulamasını İndirin ve Kaydolun
    Eğer hesabınız yoksa, OKX TR web sitesinden veya mobil uygulamasından ücretsiz bir hesap oluşturun.
    "Kimlik Doğrulama" bölümünden, güvenliğiniz için gerekli belgeleri yükleyerek doğrulama işlemini tamamlamayı unutmayın.

  • Hesabınıza TRY Yatırın
    Ana sayfada yer alan Yatır butonuna tıklayarak TRY Yatır seçeneği ile bankaların bulunduğu sayfaya gidin.
    Bu sayfada tercih ettiğiniz bankayı seçin ve OKX TR banka hesap bilgilerini görüntülemek için Devam Et butonuna tıklayın.

  • Türk Lirası ile Ethereum Satın Alın
    Ana sayfanızda bulunan Kolay Al-Sat butonuna tıklayarak, ne kadarlık bakiyeniz ile Ethereum almak istediğinizi seçin.
    Ön İzleme butonu ile işlem ücreti ödemeden ne kadar Ethereum alabileceğinizi görün ve işlemlerinizi tamamlamak için ETH Satın Al butonuna tıklayın.

Ethereum Staking Nedir? Nasıl Yapılır?

Ethereum madenciliği, Ethereum ağına yeni bloklar eklemek ve işlemleri doğrulamak için gerçekleştirilen bir süreçtir. Ancak Ethereum, 2022 yılında "The Merge" adı verilen bir güncelleme ile "proof-of-work" (iş kanıtı) mekanizmasından "proof-of-stake" (hisse kanıtı) mekanizmasına geçmiştir. Bu geçiş, madencilik yerine "stake" (ETH kilitleme) sürecine dayalı yeni bir sistem sunar.

Staking, Ethereum ağına katkıda bulunmak ve blok oluşturma sürecinde yer almak için belirli bir miktar ETH'yi kilitleme işlemidir. Stake yapan kullanıcılar (validatörler), ağı destekledikleri için ödül kazanırlar. Proof-of-stake sistemi, enerji tüketimini azaltırken ağı daha çevre dostu hale getirir.

The Merge ile proof-of-stake sistemine geçişin ardından, ölçeklenebilirlik ve işlem hızı gibi alanlarda iyileştirmeler hedeflenmiştir. Ethereum, "sharding" teknolojisi ile ağ kapasitesini daha da arttırmayı ve geliştiricilere daha hızlı bir altyapı sunmayı planlamaktadır.
Ethereum'un geleceği, merkeziyetsiz uygulamaların (dApps) ve merkeziyetsiz finansın (DeFi) benimsenmesiyle yakından bağlantılıdır. Akıllı sözleşmeler ve blok zinciri teknolojisi sayesinde Ethereum, dünyanın en popüler merkeziyetsiz platformlarından biridir.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
bitcoin kripto borsası
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