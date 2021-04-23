Filecoin ve Chiliz (CHZ) Coin yükselir mi? Filecoin ve Chiliz (CHZ) Coin daha düşer mi?

Bir blok zinciri ve yerel kripto para birimini (FIL) içeren Filecoin ve 2018 senesinde piyasaya sürülüp ERC-20 token'ı olup Ethereum ağı üzerine kurulmuş olan Chiliz (CHZ) coin yatırımcıların ve vatandaşların en çok araştırdığı kripto paralardan bazıları. Kripto paraya yatırım yapanlar ya da yapmak isteyenler Filecoin yükselir mi, Chiliz (CHZ) yükselir mi, düşer mi gibi soruların cevabını arıyor. Peki Filecoin ve Chiliz (CHZ) Coin yükselir mi veya daha düşer mi? FİLECOİN (FIL) YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ? Filecoin (FIL), güvenli ve güvenilir bir depolama ve kurtarma ağının oluşturulmasını teşvik etmek için yerel kripto para birimi olan FIL’i kullanan merkeziyetsiz bir veri depolama ağı olarak bilinmektedir. Kullanıcılar, dosyalarını ağı kolaylaştırmaktan sorumlu bilgisayarlar olan depolama madencilerinde depolamak amacıyla FIL öderler. Bu sistem geleneksel yedeklemelerle uğraşmanın zorlu kurulumuyla uğraşmaktan kaçınmak isteyenler ya da hükümet sansürlerini atlatmak isteyenler tarafından kullanılabilmektedir. Filecoin (FIL), dosyaların zaman içinde güvenilir bir şekilde depolanmasını sağlamak için yerleşik ekonomik teşviklerle dosyaları depolayan eşler arası (peer-to-peer) bir ağ olarak tanımlanabilir.

File Coin şu anda $ 132,62 yani 1104,87 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında 130,11 - 147,83 arasında değişim gösteren Filecoin'in 24 saatlik toplam hacmi ise $2,71B seviyesinde. Filecoin geçtiğimiz aylarda çok sayıda Çinli madenci ve yatırımcıya fayda sağlayarak 100 doları aşmıştı. Uzmanlar ve yorumcular Filecoin'in şu sıralar düşüş gösterse de yakın bir süreçte yükselebileceğini öngörüyor. CHİLİZ (CHZ) YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ? Spor ve e-spor dünyasında yaygınlaşan kripto para birimi olarak bilinen CHZ coin, Alexandre Dreyfus ve arkadaşları tarafından 14 Şubat 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür. CHZ, Socios.com platformunun hizmet token’ı olarak kullanılmaktadır.

Ethereum ağı üzerinde oluşturulan ve bir ERC-20 token’ı olan Chiliz (CHZ), spor ve eğlence kuruluşlarına, izleyicileriyle etkileşim kurmalarına ve onlardan para kazanmalarına yardımcı olabilmek amacıyla blockchain tabanlı araçlar sunmaktadır. Chiliz şu anda 23 Nisan'da $ 0,370000 seviyesinde yani 3,08 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında 0,320000 - 0,528157 arası değişim gösteren CHZ'nin 24 saatlik hacmi ise $1,10B.