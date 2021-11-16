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GRF (Garfield) token alan yatırımcılardan Hotbit'e şikayet yağdı!

16.11.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para dünyasına geçtiğimiz aylarda adım atan GRF (Garfield) tokenin, kendi web sitesi üzerinden ön satışını tamamladıktan sonra, 15 Kasım'de Hotbit'te listelenmesi bekleniyordu. Yatırımcıların sosyal medyada yapılan paylaşımlarında Garfield tokenin web sitesine ulaşılmadığı ve Hotbit'te listelenmediği iddia edildi. Yatırımcılar konuya ilişkin Hotbit'ten açıklama beklerken, kripto para borsası henüz bir açıklama yapmadı.

GRF (Garfield) token alan yatırımcılardan Hotbit'e şikayet yağdı!

Geçtiğimiz günlerde kripto para borsasında yaşanan SQUID token krizi sonrasında benzer bir durum daha yaşandı. Türk yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gören GRF tokenin belirtildiği tarihte Hotbit'te listelenmeyip, ön satışını gerçekleştirdiği web sitesine ulaşılmaması akıllara SQUID token olayını getirdi.

ÖN SATIŞI YAPILDI, HOTBIT'TE LİSTELENMEDİ

Kendi web sitesinde 0,0038 liradan (0,0004 dolar) yaklaşık 4 milyar token satışı yapan GRF tokenin, 15 Kasım'da listelenmesi bekleniyordu.

Verilen tarihte Hotbit'te tokenin listelenmediğini gören yatırımcılar, Garfield tokenin ön satışına katıldıkları web sitesine de ulaşamadı.

HOTBIT 15 KASIM'DA LİSTELENECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Yeni çıkan token ve coinleri listelemesiyle adını duyuran Hotbit'ten yapılan duyuruda 15 Kasım 2021 tarihinde GRF token listelenmeye başlanacağı belirtilmişti.

Verilen tarihte Garfield token listelenmediği gibi yatırımcılar tokenin değerinin sıfırlandığını belirtti.

Listelenme tarihinin ardından Hotbit'ten yatırımcılara konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmezken, GRF tokene ilişkin yapılan duyuru da siteden kaldırıldı.

İşte kaldırılan açıklama:

1024xauto (18)

1024xauto (19)

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GRF WEB SİTESİNE ULAŞILAMIYOR

Öte yandan binlerce Türk yatırımcının ön satışına dahil olduğu Garfiel tokenin web sitesine ulaşım engellendi.

Siteye giriş yapan kullanıcılar aşağıdaki uyarı ile karşılaşmaya başladı:

garfield site

SOSYAL MEDYADAN HOTBIT'E TEPKİ

Satın aldıkları GRF tokenin kripto para cüzdanlarında karşılığının sıfırlandığını gören yatırımcılar, Hotbit'e sosyal medyadan tepki yağdırdı.

Binlerce kullanıcı dev kripto para borsasından konuyla ilgili açıklama beklediklerini belirterek, şikayetlerini paylaşmaya devam ediyor.

Hotbit konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, yapılan şikayetlere de herhangi bir dönüş olmadı.

İşte o şikayetlerden bazıları:

h1

hot3

hot2

hot1

h4

h3

h2


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