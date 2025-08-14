FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para

Hacklenme iddialarının ardından BTCTürk'ten açıklama! 'Devre dışı bırakılmıştır'

Kripto para borsası BTCTürk, sosyal medya hesabı üzerinden sıcak cüzdandakiler teknik sorun nedeniyle kripto para yatırma ve çekme işlemlerini bir süreliğine devre dışı bıraktıklarını açıkladı.

Hacklenme iddialarının ardından BTCTürk'ten açıklama! 'Devre dışı bırakılmıştır'
Ezgi Sivritepe

Kripto para borsası BTCTürk, sosyal medya hesabı üzerinden milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren önemli bir açıklamada bulundu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, teknik bir sorun nedeniyle sıcak cüzdanlardan kripto para çekme ve yatırma işlemleri bir süreliğine askıya alındı.

Hacklenme iddialarının ardından BTCTürk ten açıklama! Devre dışı bırakılmıştır 1

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ!

Şirketten yapılan açıklama şu şekilde:

Hacklenme iddialarının ardından BTCTürk ten açıklama! Devre dışı bırakılmıştır 2

"Sıcak cüzdanlardaki teknik bir sorun nedeniyle kripto para yatırma ve çekme işlemleri geçici olarak devre dışı bırakılmıştır. İşlemler yeniden açıldığında ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. Alım satım işlemleri ve Türk Lirası yatırma çekme işlemleri kesintisiz devam etmektedir"

Hacklenme iddialarının ardından BTCTürk ten açıklama! Devre dışı bırakılmıştır 3

HACKLENDİ Mİ?

Türkiye’nin en büyük kripto para borsalarından BtcTurk’ten bugün şüpheli varlık çıkışları tespit edildği iddia edildi. Sosyal medyada haber paylaşımı yapan bir siteye göre, 48.000.000 dolarlık kayıp olduğu öngörüldü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özlem Çerçioğlu'nun şirket hisseleri ivme kazandı!Özlem Çerçioğlu'nun şirket hisseleri ivme kazandı!
Memur sendikalarından hükümetin zam teklifine tepkiMemur sendikalarından hükümetin zam teklifine tepki

Anahtar Kelimeler:
BtcTurk hack kripto borsaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'ye katılan Özlem Çerçioğlu'ndan ilk sözler

AK Parti'ye katılan Özlem Çerçioğlu'ndan ilk sözler

Kazanın 10. günü: Marmara denizinin diğer ucundan çıktı!

Kazanın 10. günü: Marmara denizinin diğer ucundan çıktı!

3 harfli marketlere de tedarik ediyordu! Dev et markası konkordato ilan etti! 3 ay mühlet...

3 harfli marketlere de tedarik ediyordu! Dev et markası konkordato ilan etti! 3 ay mühlet...

'Seyyanen zam, 3600 ek gösterge...' Memur zammında '3 kırmızı çizgi'yi işaret etti

'Seyyanen zam, 3600 ek gösterge...' Memur zammında '3 kırmızı çizgi'yi işaret etti

'Fark yüzde 55'e ulaştı' Memur-Sen'den 'zam teklifi' çıkışı! 'Geçmiş kayıplarımız...'

'Fark yüzde 55'e ulaştı' Memur-Sen'den 'zam teklifi' çıkışı! 'Geçmiş kayıplarımız...'

Özel müşterileri var, 1965 yılından beri devam ediyor!

Özel müşterileri var, 1965 yılından beri devam ediyor!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.