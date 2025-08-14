Hacklenme iddialarının ardından BTCTürk'ten açıklama! 'Devre dışı bırakılmıştır'

Kripto para borsası BTCTürk, sosyal medya hesabı üzerinden milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren önemli bir açıklamada bulundu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, teknik bir sorun nedeniyle sıcak cüzdanlardan kripto para çekme ve yatırma işlemleri bir süreliğine askıya alındı.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ!

Şirketten yapılan açıklama şu şekilde:





"Sıcak cüzdanlardaki teknik bir sorun nedeniyle kripto para yatırma ve çekme işlemleri geçici olarak devre dışı bırakılmıştır. İşlemler yeniden açıldığında ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. Alım satım işlemleri ve Türk Lirası yatırma çekme işlemleri kesintisiz devam etmektedir"

HACKLENDİ Mİ?

Türkiye’nin en büyük kripto para borsalarından BtcTurk’ten bugün şüpheli varlık çıkışları tespit edildği iddia edildi. Sosyal medyada haber paylaşımı yapan bir siteye göre, 48.000.000 dolarlık kayıp olduğu öngörüldü.