Haftalık kripto para analizi

BTCUSD



9443 direncinin üzerinde tutunmakta güçlük çeken BTCUSD’nin bulunduğu alanda satış baskısıyla karşılaşarak üzerinde durduğumuz 9173 seviyesine kadar geri çekildiğini gözlemliyoruz. Kritik desteği periyodik olarak test eden kripto para biriminde, satış baskısının devam etmesi halinde, 9050 seviyesi ara destek noktası olarak göz önünde bulundurulabilir. Ara desteğin ve günlük grafikte 20 MA’nın aşağı yönlü kırılması durumunda 8789 destek seviyesine kadar çekilme meydana gelebilir. Bu kapsamda, yukarı yönlü oluşturduğu kanalı aşağı yönlü kırma ihtimalinden dolayı destek seviyelerinin güncel takibi gerekebilir. 9173 desteğini test etmesinin ardından gün içerisinde meydana gelen ivmelenme neticesinde 9443 direncine tekrar yönelen kripto para biriminde, alıcı baskın pozisyonların devam etmesi ve belirtilen direncin üzerinde kapanış gerçekleşmesi durumunda 9713, 10047 ve 10586 direnç seviyeleri sırasıyla takip edilebilir. Direnç Seviyeleri; 9443 – 9713 – 10047 – 10586

Destek Seviyeleri; 9173 – 9054 – 8789 – 8300

ETHUSD Kademeli olarak gerçekleştirdiği yükselişini devam ettiren ETHUSD’nin günlük grafikte aşırı alım bölgesinde ilerlediği görülüyor. Hafta içerisinde, belirtmiş olduğumuz 185 direncini kırarak 194’ten dönüş yaşayan kripto para birimi, kritik direncin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Bu kapsamda, 194 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda 211, 224 ve 244 direnç seviyelerinin sırasıyla takip edilebileceği düşünülmektedir. 194 direncinden gelebilecek satış baskısı karşısında ise 185 desteğine kadar olan çekilmeler olağan karşılanabilir. Ancak, 185 seviyesinin altında gelebilecek bir kapanış destek seviyelerinin güncel takibini beraberinde getirebilir. Böylelikle, geri çekilme durumunda, 180, 165 ve 149 destek seviyelerinin sırasıyla takip edilebileceği düşünülmektedir. Direnç Seviyeleri; 194 – 211 – 224 – 244

Destek Seviyeleri; 185 – 180 – 165 – 149 LTCUSD 61 seviyesini yukarı yönlü kırmasının ardından ani bir yükselişe sahne olan LTCUSD’nin 66 direncinin üzerinde tutunduğunu gözlemliyoruz. Halihazırda 70 seviyelerinden fiyatlanan ve aşırı alım bölgesinde bulunan kripto para biriminde ilk etapta 77 direnç seviyesi göz önünde bulundurulabilir. 77 direncinin yukarı yönlü kırılması ve kripto para biriminin belirtilen seviyenin üzerinde tutunması durumunda 84 ve 88 direnç seviyeleri sırasıyla göz önünde bulundurulabilir. Diğer yandan, kısıtlı kalabilecek yükseliş ve 77 direncinin üzerinde tutunmaması durumunda 66 destek seviyesine kadar çekilme yaşanabilir. Bu kapsamda, 66 seviyesine kadar olan fiyatlamalar olağan karşılanabilir. Ancak, 66 desteğinin kırılması, kanal desteğine kadar gerçekleşebilecek olan çekilmeyi beraberinde getirebilir. 66 desteğinin ardından 61 ve 57 seviyeleri ile kanal desteği sırasıyla takip edilebilir.

Direnç Seviyeleri; 77 – 84 – 88 – 94

Destek Seviyeleri; 66 – 61 – 57 – 49 LTCUSD 61 seviyesini yukarı yönlü kırmasının ardından ani bir yükselişe sahne olan LTCUSD’nin 66 direncinin üzerinde tutunduğunu gözlemliyoruz. Halihazırda 70 seviyelerinden fiyatlanan ve aşırı alım bölgesinde bulunan kripto para biriminde ilk etapta 77 direnç seviyesi göz önünde bulundurulabilir. 77 direncinin yukarı yönlü kırılması ve kripto para biriminin belirtilen seviyenin üzerinde tutunması durumunda 84 ve 88 direnç seviyeleri sırasıyla göz önünde bulundurulabilir. Diğer yandan, kısıtlı kalabilecek yükseliş ve 77 direncinin üzerinde tutunmaması durumunda 66 destek seviyesine kadar çekilme yaşanabilir. Bu kapsamda, 66 seviyesine kadar olan fiyatlamalar olağan karşılanabilir. Ancak, 66 desteğinin kırılması, kanal desteğine kadar gerçekleşebilecek olan çekilmeyi beraberinde getirebilir. 66 desteğinin ardından 61 ve 57 seviyeleri ile kanal desteği sırasıyla takip edilebilir. Direnç Seviyeleri; 77 – 84 – 88 – 94

Destek Seviyeleri; 66 – 61 – 57 – 49

