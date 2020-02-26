Haftalık kripto para analizi

BTCUSD 19 Şubat 2020’de 10181 seviyesini ve kanal ortasını test eden, ancak bulunduğu alanda satış baskısıyla karşılaşan BTCUSD’nin kademeli olarak geri çekilerek üzerinde durduğumuz 9100 desteğini test ettiğini gözlemliyoruz. Günlük grafikte aşırı satım bölgesine ilerleyen ve 20 MA’yı aşağı yönlü kıran kripto para biriminde satış baskısının devam etmesi ve 9100 desteğinin kırılması durumunda sırasıyla 8700 ve 8300 destek seviyelerinin takip edilebileceği düşünülmektedir. Yukarı yönlü oluşturduğu kanalın dışına çıkmasının risk unsuru olarak görüldüğü kripto para biriminde alıcı baskın konuma geçilmesi durumunda 9300 ara direnci takip edilebilir. Bu kapsamda, 9300 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanmasının 9737 direncini canlı tutacağı düşünülmektedir. Sonraki süreçte ise 20 MA’nın yukarı yönlü kırılması durumunda 10181 ve 10624 dirençleri göz önünde bulundurulabilir. Halihazırda 50 MA’yı aşağı yönlü test eden BTCUSD’de, 9105 desteği kritik alanı oluşturmaktadır. Özetleyecek olursak, geri çekilerek 9000’li seviyeleri terk etmesi durumunda kademeli olarak düşüş gözlemlenebilir. Ancak, yukarı yönlü ivmelenerek 9300 ara direncinin üzerinde tutunması, ilk etapta 9737 ve 10181 dirençlerini aralayabilir.

Direnç Seviyeleri; 9300 – 9737 – 10181 – 10624

Destek Seviyeleri; 9100 – 8700 – 8300 – 8000 ETHUSD 290 direncini test etmesinin ardından kademeli olarak geri çekilen ve 20 MA’yı aşağı yönlü kıran ETHUSD’nin 244 desteğinin altından konumlandığı görülüyor. Halihazırda aşırı satım bölgesine ilerleyen kripto para biriminde satış baskısının devam etmesi halinde 224 ve 211 destek seviyeleri takip edilebilir. 20 MA’nın altında konumlanması ve geri çekilme hareketini desteklerken aşağı yönlü genişleme evresine geçişi hızlandırabilir ve destek seviyelerinin güncel takibi gündeme gelebilir. Bu sebeple, kademeli olarak yaşanabilecek geri çekilmelere karşı dikkatli olunmasında yarar görülmektedir. Olası yukarı yönlü hareketlilikte 244 direncinin üzerinde tutunması ve hareketli ortalamanın yukarı yönlü kırılması tekrar 270 seviyelerine kadar ivmelenmeyi beraberinde getirebilir. Sonraki süreçte ise 290’ın üzerinde kalıcı olarak tutunması yukarı yönlü hareketliliği destekleyebilir. Bu sebeple, içerisinde bulunduğu alandan yukarı yönlü çıkış yakalaması kripto para birimi açısındna kritik gözükmektedir.

Direnç Seviyeleri; 270 – 290 – 305 – 319

Destek Seviyeleri; 224 – 211 – 194 – 185 LTCUSD 20-23 Şubat 2020 tarih aralığında yukarı yönlü ivmelenen LTCUSD, kanal ortasını test ederek 80 seviyelerinden geri çekilmiştir. Geri çekilme hareketiyle birlikte 20 MA’yı aşağı yönlü kıran ve aşırı satım bölgesine doğru ilerleyen kripto para biriminde halihazırda kanal dışı fiyatlamalar görülüyor. 50 MA’yı aşağı yönlü test eden kripto para biriminde satış baskısının devam etmesi ve kırılımın gerçekleşmesi durumunda, ilk etapta 61 ve 57 destek seviyeleri takip edilebilir. 57 desteğinin altında meydana gelebilecek kapanışlarda ise dikkatli olunmasında yarar görülmektedir. Belirtilen desteklerden dönülmesi ve alıcı baskın konuma geçilmesiyle 66 direncinin üzerinde tutunması, LTCUSD açısından önem arz etmektedir. Böyle bir durumda ise, 77 ve 84 seviyelerinin sırasıyla takip edilmesi mümkün gözükmektedir. Özetleyecek olursak, aşağı yönlü genişleme evresi içerisinde olan kripto para biriminde 66 direnci ile 20 MA’nın üzerinde tutunması yukarı yönlü hareketlilikte kritik alanı oluşturmaktadır.