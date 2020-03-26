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Haftalık kripto para analizi

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 26.03.2020 18:08 | Son Güncelleme

ICRYPEX Hazine Uzmanı Helin Çelik, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri Mynet için yorumladı.

Haftalık kripto para analizi

BTCUSD

18-19 Mart 2020 tarih aralığında 6970 direncine kadar ivmelenen BTCUSD, belirtilen dirençte satış baskısıyla karşılaşarak 5600 seviyelerine kadar geri çekildi. Hafta içerisinde Fed’in para genişletme politikası ve teşvik paketini açıklamasıyla ve Çin’de yeni yerli vakanın görülmemesi sebepleriyle tekrar yukarı yönlü ivme kazanan BTCUSD, 6970 seviyelerine kadar tekrar ivmelendi. Güçlü bir direnç haline getirdiği seviyeden bir miktar geri çekilen kripto para birimlerinde short pozisyonlar Avrupa’daki belirsizlik havasının sürmesi ve teşvik programının Senato’da konuşulacak olması sebepleriyle üzerinde durduğumuz 6550 desteğine çekildi.

Halihazırda desteği test eden kripto para biriminin desteği ve günlük grafikte 20 MA’yı aşağı yönlü kırması durumunda satış baskısının artabileceği düşünülmektedir. Bu kapsamda, 6258, 6000 ve 5441 destek seviyeleri göz önünde bulundurulabilir. Bir diğer yandan, hareketli ortalama ve 6550 desteğinin üzerinde tutunması durumunda yukarı yönlü hareketliliğin hız kazanma ihtimali bulunmaktadır. Böyle bir durumda ise 6970 direncinin üzerinde kalıcılık sağlaması BTCUSD açısından önem taşıyor. Üzerinde durulan kritik direncin kırılması halinde 7328, 7700 ve 8107 direnç seviyeleri takip edilebilir.

Direnç Seviyeleri; 6970 – 7700 – 8107 – 9070
Destek Seviyeleri; 6550 – 6258 – 6000 – 5441

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ETHUSD

20 Mart 2020’de 153 seviyesine kadar ivmelenen ETHUSD, sonraki süreçte 126 desteğinin altına çekilmiştir. Bahsi geçen pozitif gelişmelerin etkisiyle ivmelenen kripto para biriminin 138 direncinin üzerinde tutunmakta güçlük çektiği görülüyor. Son birkaç günü aşırı satım bölgesinde yatay eksende fiyatlanarak sürdüren ETHUSD’de piyasanın alıcılı ilerlemesi durumunda 153 direncine kadar ivmelenebileceği düşüncesi hakimdir. Bu kapsamda, yukarı yönlü hareketliliğin devamlılığı için 153 direncinin üzerinde kapanışların görülmesi gerektiği düşüncesi hakimdir. Kritik 153 direncinin kırılması halinde ise sırasıyla 153, 172 ve 191 dirençleri takip edilebilir. Bir diğer açıdan satış baskısının artması ve 126 desteğinin kırılması durumunda 110 ara desteği ile 91 seviyesinin takip edilebileceği düşünülmektedir.

Direnç Seviyeleri; 138 – 153 – 172 – 191
Destek Seviyeleri; 126 – 110 – 91 – 68

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LTCUSD

Üzerinde durduğumuz ve kıramadığı takdirde geri çekilmelerin görülebileceğini belirttiğimiz LTCUSD’nin 43 direncinde satış baskısıyla karşılaşarak 32 seviyelerine kadar geri çekildiğini gözlemliyoruz. Sonraki süreçte bir miktar toparlanarak aşağı yönlü oluşturduğu kanal direncini test eden kripto para biriminin trend çizgisi boyunca hareket ettiği görülüyor. Halihazırda 39 direncini yukarı yönlü test eden kripto para biriminde long pozisyonlardaki hacmin artması durumunda ilk etapta 43 direncine kadar ivmelenme meydana gelebileceği düşünülmektedir. 43 direncinin kırılması halinde ise 49 ve 57 seviyeleri sırasıyla takip edilebilir. Kanal direnci ve 39 seviyesinde meydana gelebilecek bir satış baskısı durumunda 36, 32 ve 28 destek seviyeleri göz önünde bulundurulabilir. Bu durumda, küresel anlamda meydana gelebilecek gelişmelerin yakından takip edilmesinde yarar görülmektedir.

Direnç Seviyeleri; 39 – 43 – 49 – 57
Destek Seviyeleri; 36 – 32 – 28 – 22

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ICRYPEX Hazine Uzmanı Helin ÇELİK


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Anahtar Kelimeler:
Bitcoin, Kripto Para,

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