Haftalık kripto para analizi

BTCUSD

18-19 Mart 2020 tarih aralığında 6970 direncine kadar ivmelenen BTCUSD, belirtilen dirençte satış baskısıyla karşılaşarak 5600 seviyelerine kadar geri çekildi. Hafta içerisinde Fed’in para genişletme politikası ve teşvik paketini açıklamasıyla ve Çin’de yeni yerli vakanın görülmemesi sebepleriyle tekrar yukarı yönlü ivme kazanan BTCUSD, 6970 seviyelerine kadar tekrar ivmelendi. Güçlü bir direnç haline getirdiği seviyeden bir miktar geri çekilen kripto para birimlerinde short pozisyonlar Avrupa’daki belirsizlik havasının sürmesi ve teşvik programının Senato’da konuşulacak olması sebepleriyle üzerinde durduğumuz 6550 desteğine çekildi.

Halihazırda desteği test eden kripto para biriminin desteği ve günlük grafikte 20 MA’yı aşağı yönlü kırması durumunda satış baskısının artabileceği düşünülmektedir. Bu kapsamda, 6258, 6000 ve 5441 destek seviyeleri göz önünde bulundurulabilir. Bir diğer yandan, hareketli ortalama ve 6550 desteğinin üzerinde tutunması durumunda yukarı yönlü hareketliliğin hız kazanma ihtimali bulunmaktadır. Böyle bir durumda ise 6970 direncinin üzerinde kalıcılık sağlaması BTCUSD açısından önem taşıyor. Üzerinde durulan kritik direncin kırılması halinde 7328, 7700 ve 8107 direnç seviyeleri takip edilebilir.