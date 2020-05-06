Haftalık kripto para analizi

BTCUSD

29 Mayıs 2020 tarihinde ivme kazanan BTCUSD 200MA’yı yukarı yönlü kırarak aşırı alım bölgesindeki yerini sağlamlaştırdı. 9500 ara direncini test ederek bir miktar geri çekilen kripto para biriminin 9070 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalıştığı görülüyor. Bu kapsamda, 9070 direncinin üzerinde kalıcılık sağlamasıyla, 9500 ve 9800 dirençlerinin takip edilebileceği düşünülmektedir. Piyasanın alıcılı ilerlemesi ve 9800’ün yukarı yönlü kırılması ise ilk etapta 10600 seviyesini beraberinde getirebilir.

Yukarı yönlü kanal içerisinde fiyatlanan kripto para biriminin kanal direncinden dönüş yaşaması ve 9070 desteğini kırması halinde kanal ortası, ardından 8107 desteğinin takip edilebileceği düşünülmektedir. Bu noktada, 8107 desteğine kadar olan çekilmeler olağan karşılanabilir, ancak satış baskısının devam etmesi durumunda dikkatli olunmasında yarar görülmektedir. Meydana gelebilecek çekilmelerde ise ilk etapta 7700 ve 7328 destekleri göz önünde bulundurulabilir.

Direnç Seviyeleri; 9500 – 9800 – 10600 – 11000

Destek Seviyeleri; 9070 – 8107 – 7700 – 7328