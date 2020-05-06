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Haftalık kripto para analizi

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 06.05.2020 18:05 | Son Güncelleme

ICRYPEX Hazine Uzmanı Helin Çelik, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri Mynet için yorumladı.

Haftalık kripto para analizi

BTCUSD

29 Mayıs 2020 tarihinde ivme kazanan BTCUSD 200MA’yı yukarı yönlü kırarak aşırı alım bölgesindeki yerini sağlamlaştırdı. 9500 ara direncini test ederek bir miktar geri çekilen kripto para biriminin 9070 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalıştığı görülüyor. Bu kapsamda, 9070 direncinin üzerinde kalıcılık sağlamasıyla, 9500 ve 9800 dirençlerinin takip edilebileceği düşünülmektedir. Piyasanın alıcılı ilerlemesi ve 9800’ün yukarı yönlü kırılması ise ilk etapta 10600 seviyesini beraberinde getirebilir.

Yukarı yönlü kanal içerisinde fiyatlanan kripto para biriminin kanal direncinden dönüş yaşaması ve 9070 desteğini kırması halinde kanal ortası, ardından 8107 desteğinin takip edilebileceği düşünülmektedir. Bu noktada, 8107 desteğine kadar olan çekilmeler olağan karşılanabilir, ancak satış baskısının devam etmesi durumunda dikkatli olunmasında yarar görülmektedir. Meydana gelebilecek çekilmelerde ise ilk etapta 7700 ve 7328 destekleri göz önünde bulundurulabilir.

Direnç Seviyeleri; 9500 – 9800 – 10600 – 11000
Destek Seviyeleri; 9070 – 8107 – 7700 – 7328

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ETHUSD

230 seviyesine kadar ivmelenen, ancak bulunduğu alanda satış baskısıyla karşılaşan ETHUSD hafta içerisinde 191 desteğini test ederek ikinci kez ivme kazandı. Halihazırda aşırı alım bölgesinde yatay eksende ilerleyen kripto para biriminde, piyasanın alıcılı ilerlemesi halinde, 215 direncine kadar ivmelenme meydana gelmesi mümkün gözüküyor. Ancak, üzerinde durduğumuz alanın üzerinde tutunması, yukarı yönlü hareketliliğin devamlılığı açısından önem taşıyor. Böylelikle, 253 direnci takip edilebilir. 253 direncinin kırılması ise Şubat 2020’de test ettiği 288 seviyesine kadar olan hareketliliği tetikleyebilir.

Tam tersi bir senaryoda, 215 direncinin üzerinde kalıcılık sağlanamaması halinde yer yer geri çekilmeler meydana gelebilir. Satış baskısının meydana gelmesiyle 191 desteği ve günlük grafikte 20 MA’nın yakından takip edilmesi gerektiği düşüncesi hakimdir. 191 seviyesine kadar olan fiyatlamalar olağan karşılanabilir, ancak desteğin altına sarkması satış baskısını artırabilir. Bu durumda, 172, 153 ve 138 destekleri takip edilebilir.

Direnç Seviyeleri; 215 – 253 – 268 – 288
Destek Seviyeleri; 191 – 172 – 153 – 138

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LTCUSD

49 direncinden dönen LTCUSD hafta içerisinde 43 desteğine yöneldikten sonra alıcıların baskınlık kurmasıyla bir miktar toparladı. Aşırı alım bölgesinde tutunmaya çalışan kripto para biriminde mum kuvvetlerinin zayıf olduğu görülebiliyor. Bu kapsamda, oluşabilecek yukarı yönlü hareketlilikte 49 direncinin üzerinde tutunması LTCUSD açısından önem taşıyor. 49 direncinin kırılmasıyla 57 ve 61 seviyelerinin sırasıyla takip edilebileceği düşünülüyor.

Yer yer meydana gelebilecek geri çekilmelerde 43 desteğinin ve günlük grafikte 20 MA’nın kırılması satış baskısını artırabileceğinden dolayı dikkat edilmesinde yarar görülmektedir. Olası düşüşlerde ise 39, 36 ve 32 destekleri sırayla takip edilebilir.

Direnç Seviyeleri; 49 – 57 – 61 – 66
Destek Seviyeleri; 43 – 39 – 36 – 32

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XRPUSD

Halihazırda mum kuvvetleri zayıf olan XRPUSD’nin hafta içerisinde 0.2305 direncini test ettikten sonra 0.2171 desteği eksenine çekildiği görülüyor. Yukarı yönlü kanal içerisinde ilerleyen kripto para biriminin kanal içi fiyatlamalarının dikkatle takip edilmesinde yarar görülmektedir. Kanal desteğinin kırılması durumunda 0.1979 ve 0.1735 seviyelerinin göz önünde bulundurulabileceği düşünülmektedir. 0.1735’in aşağı yönlü kırılması ise satış baskısını artırabilir ve 0.1424 desteğine kadar olan fiyatlamaları tetikleyebilir. Ancak, 0.2171 ve 0.2305 bant aralığında yaşanabilecek yukarı yönlü bir çıkış 0.2440 ve 0.2607 dirençlerini beraberinde getirebilir. Bu sebeple direnç seviyelerinin kademeli olarak takip edilmesi önem taşımaktadır.

Direnç Seviyeleri; 0.2305 – 0.2440 – 0.2607 – 0.2876
Destek Seviyeleri; 0.2171 – 0.1979 – 0.1735 – 0.1424

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[ICRYPEX Hazine Uzmanı Helin ÇELİK]
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Haftalık kripto para analizi

Haftalık kripto para analizi

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