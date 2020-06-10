FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Haftalık kripto para analizi

Haftalık kripto para analizi

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 10.06.2020 16:45 | Son Güncelleme

ICRYPEX Hazine Uzmanı Helin Çelik, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri Mynet için yorumladı.

Haftalık kripto para analizi

BTCUSD

10370 direncini test eden BTCUSD sonraki süreçte geri çekilerek 9200 seviyelerine kadar sarkmış, alıcıların 9000’lerdeki üstünlüğünü korumasıyla tekrar 9800 seviyelerine yükselmiştir. Son bir haftayı 9800 direncini aşmayı deneyerek geçiren kripto para biriminde zaman zaman 9650 desteğinin ve 20 MA’nın test edildiğini görüyoruz. 9650 ile 9800 bant aralığında fiyatlamasını sürdüren kripto para birimi aşırı alım bölgesinde yatay eksende konumlanıyor. Alım-satım kararsızlığı devam ederken BTCUSD’nin hacminde de daralma görülüyor. Neredeyse bir haftadır düşük hacimle yatay eksende ilerleyen kripto paralar için hareketlilik görülme zamanı yaklaşmış olabilir. Bu durumda, üzerinde durduğumuz ve kırıldığında dönüş yaratabilecek seviyelerin dikkatle incelenmesinde yarar görülmektedir. Bu noktada, long pozisyonların hacminde artış görülmesi ve 9800 seviyesinin yukarı yönlü kırılmasıyla 10000 ve 10372 dirençlerinin göz önünde bulundurulabileceği düşünülmektedir. Yukarı yönlü oluşabilecek hareketlilikte ise 12 Mart’tan bu yana oluşan görünüm içinde oluşturduğu yeni bi pik hareketliliğin devamlılığı için tetikleyici olacaktır. Yukarı yönlü oluşabilecek senaryoda 10372 direncinin üzerinde tutunması önem arz ediyor. Öncesinde test edip geri çekildiği 10372 direncinin aşılması 10600, 11000 ve 11600 seviyelerini beraberinde getirebilir. Ancak, halihazırda 9800 direnci güçlü bir konuma geliyor. Kısa süreli geçişler dışında seviyenin üzerinde kalıcı fiyatlamalar gerçekleşmiyor. Bu da destek seviyelerini gündeme getiriyor.

Yönün aşağı kayması durumunda 9650 ve 9500 destekleri takip edilebilir. Ancak, satış baskısının devam etmesiyle, kanal desteğinin ve 9500 seviyesinin kırılması satış baskısını tetikleyebilir. Piyasada short pozisyonların hacminde artışın devam etmesiyle 9070, 8800 ve 8500 desteklerinin monitör edilebileceği düşünülmektedir.

Direnç Seviyeleri; 9800- 10000 – 10372 – 10600
Destek Seviyeleri; 9500 - 9070 – 8800 – 8500

Picture1

ETHUSD

Bültenlerimizde dile getirdiğimiz 253 direncini test ederek geri çekilen ETHUSD, 237 desteğinden periyodik olarak çıkış arıyor. 246 ile 237 seviyeleri arasındaki konumunu pekiştiren kripto para biriminde halihazırda yatay seyrin devam ettiğini gözlemliyoruz. Bu kapsamda, 246 direncinden yukarı yönlü bir çıkış yakalanması 253 direncine kadar ivmelenme yaratabilir. Ancak, 253’ün üzerinde kapanış gelmediği müddetçe geri çekilmeler yaşanabilir. İvmenin devamı halinde ise 268, 275 ve 288 dirençleri takip edilebilir. Piyasada negatif fiyatlamanın hakimiyet kurmasıyla meydana gelebilecek geri çekilmelere dikkat edilmesinde yarar görülmektedir. Bu durumda, ilk etapta 237 desteği göz önünde bulundurulabilir. 237 seviyesinin aşağı yönlü kırılmasıyla 223 ve 215 seviyeleri izlenebilir.

Direnç Seviyeleri; 246 – 253 - 260 - 275
Destek Seviyeleri; 237 - 223 - 215 – 210

Picture2

LTCUSD
49 direncinden dönüş yaşayan LTCUSD oluşan satış baskısıyla 47 seviyesini aşağı yönlü kırmış ve 43 desteğini test etmiştir. Halihazırda bulunduğu bant aralığı günlük grafikte 20 MA’ya denk gelen bölge olması açısından mühim gözükmektedir. Bu sebeple, short pozisyonların hacminde artış yaşanması ve 43 desteğinin kırılması satış baskısını artırabilir. Oluşabilecek satış baskısında ise 39, 36 ve 32 seviyeleri göz önünde bulundurulabilir. 43 desteğinin üzerinde tutunmaya başarması kripto para biriminde alımları tetikleyebilir. Oluşabilecek pozitif reaksiyonda ise 47 ve 49 dirençleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketliliğin devamlılığı için ise 49 direncinin üzerinde kalıcılık sağlanması gerektiği düşünülüyor.

**Direnç Seviyeleri; 47 - 49 - 52 - 57
Destek Seviyeleri; 43 – 39 – 36 – 32

Picture3

XRPUSD

0.2171 direncine yönelen, ancak ivmesini tamamlayamadan satış baskısıyla karşılaşan XRPUSD 0.1979 desteğini test etti. Denge seviyesinin hemen altından fiyatlanan kripto para biriminde short pozisyonların hacminde artış görülmesi durumunda 0.1979 desteğine kadar olan fiyatlamalar olağan karşılanabilir. Ancak, desteğin kırılması halinde satış baskısı hızlanabilir ve sırasıyla 0.1920, 0.1850 ve 0.1735 destekleri izlenebilir. Bir diğer açıdan, kripto para birimi son bir haftadır periyodik olarak yukarı yönlü test ettiği 0.2052 direncini kırabilirse benzer ivme yukarı yönlü gerçekleşebilir. Bu çerçevede, 0.2171, 0.2200 ve 0.2305 dirençleri takip edilebilir.

Direnç Seviyeleri; 0.2111 - 0.2171 - 0.2220 - 0.2305
Destek Seviyeleri; 0.1920 - 0.1979 - 0.1850 – 0.1735

Picture4

[ICRYPEX Hazine Uzmanı Helin ÇELİK]


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Herkes sussun, sen konuş' 'Herkes sussun, sen konuş'
İŞKUR'dan işsiz kalan vatandaşlara 2354 TL maaş desteği! İŞKUR'dan işsiz kalan vatandaşlara 2354 TL maaş desteği!
Haftalık kripto para analiziHaftalık kripto para analizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kırıkkale'de 'gaz kokusu' paniği! Vatandaşlar sokağa döküldü

Kırıkkale'de 'gaz kokusu' paniği! Vatandaşlar sokağa döküldü

Vali açıkladı! Bir ilde daha ikinci dalga paniği

Vali açıkladı! Bir ilde daha ikinci dalga paniği

Bu markalardan uzak durun!

Bu markalardan uzak durun!

Bunu yapanın evi satılmayacak

Bunu yapanın evi satılmayacak

Kıdem tazminatında yeni dönem

Kıdem tazminatında yeni dönem

Artık ücret alınmayacak!

Artık ücret alınmayacak!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Japonya'dan Türkiye'ye 6,5 milyon liralık yatırım

Japonya'dan Türkiye'ye 6,5 milyon liralık yatırım

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Haftalık kripto para analizi

Haftalık kripto para analizi

Haftalık kripto para analizi

Haftalık kripto para analizi

Haftalık kripto para analizi

Haftalık kripto para analizi

Japonya'dan Türkiye'ye 6,5 milyon liralık yatırım

Japonya'dan Türkiye'ye 6,5 milyon liralık yatırım

Haftalık kripto para analizi

Haftalık kripto para analizi

Bitcoin 10 bin doları aştı

Bitcoin 10 bin doları aştı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.