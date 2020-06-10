Haftalık kripto para analizi

BTCUSD 10370 direncini test eden BTCUSD sonraki süreçte geri çekilerek 9200 seviyelerine kadar sarkmış, alıcıların 9000’lerdeki üstünlüğünü korumasıyla tekrar 9800 seviyelerine yükselmiştir. Son bir haftayı 9800 direncini aşmayı deneyerek geçiren kripto para biriminde zaman zaman 9650 desteğinin ve 20 MA’nın test edildiğini görüyoruz. 9650 ile 9800 bant aralığında fiyatlamasını sürdüren kripto para birimi aşırı alım bölgesinde yatay eksende konumlanıyor. Alım-satım kararsızlığı devam ederken BTCUSD’nin hacminde de daralma görülüyor. Neredeyse bir haftadır düşük hacimle yatay eksende ilerleyen kripto paralar için hareketlilik görülme zamanı yaklaşmış olabilir. Bu durumda, üzerinde durduğumuz ve kırıldığında dönüş yaratabilecek seviyelerin dikkatle incelenmesinde yarar görülmektedir. Bu noktada, long pozisyonların hacminde artış görülmesi ve 9800 seviyesinin yukarı yönlü kırılmasıyla 10000 ve 10372 dirençlerinin göz önünde bulundurulabileceği düşünülmektedir. Yukarı yönlü oluşabilecek hareketlilikte ise 12 Mart’tan bu yana oluşan görünüm içinde oluşturduğu yeni bi pik hareketliliğin devamlılığı için tetikleyici olacaktır. Yukarı yönlü oluşabilecek senaryoda 10372 direncinin üzerinde tutunması önem arz ediyor. Öncesinde test edip geri çekildiği 10372 direncinin aşılması 10600, 11000 ve 11600 seviyelerini beraberinde getirebilir. Ancak, halihazırda 9800 direnci güçlü bir konuma geliyor. Kısa süreli geçişler dışında seviyenin üzerinde kalıcı fiyatlamalar gerçekleşmiyor. Bu da destek seviyelerini gündeme getiriyor.

Yönün aşağı kayması durumunda 9650 ve 9500 destekleri takip edilebilir. Ancak, satış baskısının devam etmesiyle, kanal desteğinin ve 9500 seviyesinin kırılması satış baskısını tetikleyebilir. Piyasada short pozisyonların hacminde artışın devam etmesiyle 9070, 8800 ve 8500 desteklerinin monitör edilebileceği düşünülmektedir. Direnç Seviyeleri; 9800- 10000 – 10372 – 10600

Destek Seviyeleri; 9500 - 9070 – 8800 – 8500 ETHUSD Bültenlerimizde dile getirdiğimiz 253 direncini test ederek geri çekilen ETHUSD, 237 desteğinden periyodik olarak çıkış arıyor. 246 ile 237 seviyeleri arasındaki konumunu pekiştiren kripto para biriminde halihazırda yatay seyrin devam ettiğini gözlemliyoruz. Bu kapsamda, 246 direncinden yukarı yönlü bir çıkış yakalanması 253 direncine kadar ivmelenme yaratabilir. Ancak, 253’ün üzerinde kapanış gelmediği müddetçe geri çekilmeler yaşanabilir. İvmenin devamı halinde ise 268, 275 ve 288 dirençleri takip edilebilir. Piyasada negatif fiyatlamanın hakimiyet kurmasıyla meydana gelebilecek geri çekilmelere dikkat edilmesinde yarar görülmektedir. Bu durumda, ilk etapta 237 desteği göz önünde bulundurulabilir. 237 seviyesinin aşağı yönlü kırılmasıyla 223 ve 215 seviyeleri izlenebilir.