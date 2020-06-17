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Haftalık kripto para analizi

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 17.06.2020 18:10 | Son Güncelleme

ICRYPEX Hazine Uzmanı Helin Çelik, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri Mynet için yorumladı.

Haftalık kripto para analizi

BTCUSD

9800 direncinde satıcıların baskınlığıyla 8900 seviyelerine kadar çekilen BTCUSD 9000’lerdeki güçlü alıcıların etkisiyle tekrar ivmelendi. Günlük grafikte 20 MA’yı test eden kripto para biriminde piyasa satıcılı ilerliyor ve bu sebeple yukarı yönlü hareketlilik kısıtlı kalıyor. Halihazırda 9500 direncini periyodik olarak test eden kripto para birimi, belirtilen direncin üzerinde tutunabilirse alımlar tetiklenebilir. Fed’in şirket tahvil alımlarını artıracağı haberi ile finansal piyasalardaki iyimserliği tekrar canlanan ve 9500’lere toparlanan kripto para biriminde yön arayışının olduğunu söylemek mümkün. Bu noktada, 9500 ve 9650 dirençleri olağan fiyat hareketleri kapsamında takip edilebilir. 9800 direncinin üzerinde fiyatlamaların görülmesi ise hareketliliğin devamlılığı için itici güç olacaktır. 10370’lerdeki denemesinin ardından geri çekilen kripto para biriminde 9800’den sonra yeni bir zirve arayışına girilip girilmeyeceği yatırımcı tarafından dikkatle takip edilmelidir.
Aşağı yönlü oluşabilecek senaryoda ise 9500 direnci ile 20 MA’nın kırılamaması yeni zirve arayışını erteleyebilir. Bu durumda, 9330, 9070 ve 8800 destekleri monitör edilebilir. Oluşabilecek satış baskısında ise yatırımcının trend çizgisine, küresel ekonominin pandemi sırası ve sonrasındaki görünümüne dikkat etmesinde yarar görülmektedir.

Direnç Seviyeleri; 9650 – 9800 – 10000 – 10372
Destek Seviyeleri; 9500 – 9330 – 9070 – 8800

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ETHUSD

Periyodik olarak test ettiği ve kırmakta güçlük çektiği 253 direncinden dönüş yaşayan ETHUSD 215 desteğine yönelmesinin ardından kayıplarını bir miktar telafi etti. Aşırı alım bölgesine geçiş yapan kripto para birimi 236 direncine yöneldi. Pozitif reaksiyonların devam etmesi tekrar 246 ile 253 dirençlerini gündeme getirebilir. 253’ün üzerinde tutunması halinde 288 direncine kadar ivmelenme görmek mümkün.
BTC dominance’ında artış görülmesiyle birlikte belirebilecek düşüşlerde 200 seviyesine kadar olan çekilmeler olağan karşılanabilir. An itibari ile bakacak olursak 228, 223, 215 ve 210 seviyelerinin göz önünde bulundurulabileceği düşünülmektedir.

Direnç Seviyeleri: 236 – 241 - 246 – 253
Destek Seviyeleri: 228 - 223 - 215 - 210

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LTCUSD

47 direncinden dönüş yaşayan LTCUSD 43 desteğinin üzerinde tutunmayı başararak 45 direncini test ediyor. Piyasalarda meydana gelen pozitif gelişmeler doğrultusunda 47, 49 ve 57 dirençleri sonraki periyotta takip edilebilir. Bu kapsamda, 49 direnci reaksiyonun devamı açısından kritik bölgede konumlanmaktadır. Aşırı satım bölgesinden çıkış yakalanamaması durumunda ise 39, 36 ve 32 destekleri kademeli olarak izlenebilir.

Direnç Seviyeleri: 45 - 47 - 49 – 57
Destek Seviyeleri: 43 - 39 - 36 - 32

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XRPUSD

0.1800 seviyelerini test eden XRPUSD long pozisyonlardaki hacmin artmasıyla birlikte tekrar ivme kazandı ve 0.1979 direncine yöneldi. 0.1979 direncinden ivme kazanabilirse kripto para biriminde 0.2052 direnci göz önünde bulundurulabilir. Bu noktada, 0.2050 direnci, yükseliş açısından kritik bir rol üstleniyor. 0.2052’den yaşanabilecek bir dönüşte, test ederek yükselişe geçtiği 0.1800 desteği ile 0.1735 ve 0.1621 destekleri gündeme gelebilir. Fed, Powell ve IMF’den gelen açıklamalar yatırımcı kanadında yakın mesafede takip edilecek konular arasında yer alıyor. Bu sebeple, destek seviyelerinin güncel olarak takip edilmesinde yarar görülmektedir.

Dirençler: 0.1920 - 0.1979 - 0.2052 - 0.2111
Destekler: 0.1851 - 0.1735 - 0.1627 – 0.1424

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[ICRYPEX Hazine Uzmanı Helin ÇELİK]


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