FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Haftalık kripto para analizi

Haftalık kripto para analizi

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 23.07.2020 17:47 | Son Güncelleme

ICRYPEX Hazine Uzmanı Helin Çelik, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri Mynet için yorumladı.

Haftalık kripto para analizi

ETHUSD

Bir süredir üzerinde durduğumuz kritik 253 direncini kıran ETHUSD 268 direncine yöneldi. Long pozisyonların hacminde ciddi artış yaşayan kripto para biriminde piyasanın alıcılı devam etmesi durumunda 276, 288 ve 298 seviyeleri sırasıyla takip edilebilir. Bu durumda, 288 direncine ayrıca dikkat edilmesi gerektiği düşünülüyor. Belirtilen alanın kırılması 300’lere doğru yaşanabilecek atakları destekleyebilir. Ancak, 288’in üzerinde kalıcılık sağlayamaması halinde kripto para biriminde çekilmeler meydana gelebilir.

Aşağı yönlü senaryoda ise, 262 desteğinin kırılması 253 seviyelerine kadar satış baskısı yaratabilir. 253’ün üzerinde tutunması kripto para biriminde long pozisyonların hacminde artış yaratabilir. Ancak, bu alanda satış baskısının devam etmesi 246 ve 241 desteklerini gündeme getirebilir. Böylelikle, yukarıda 267-288 bant aralığının; aşağıda ise 253 desteğinin kritik bölgeleri oluşturduğu düşünülüyor.

Direnç Seviyeleri; 268 – 276 – 288 – 300
Destek Seviyeleri; 253 – 246 – 241 – 237

Picture1

ETHUSD

Bir süredir üzerinde durduğumuz kritik 253 direncini kıran ETHUSD 268 direncine yöneldi. Long pozisyonların hacminde ciddi artış yaşayan kripto para biriminde piyasanın alıcılı devam etmesi durumunda 276, 288 ve 298 seviyeleri sırasıyla takip edilebilir. Bu durumda, 288 direncine ayrıca dikkat edilmesi gerektiği düşünülüyor. Belirtilen alanın kırılması 300’lere doğru yaşanabilecek atakları destekleyebilir. Ancak, 288’in üzerinde kalıcılık sağlayamaması halinde kripto para biriminde çekilmeler meydana gelebilir.

Aşağı yönlü senaryoda ise, 262 desteğinin kırılması 253 seviyelerine kadar satış baskısı yaratabilir. 253’ün üzerinde tutunması kripto para biriminde long pozisyonların hacminde artış yaratabilir. Ancak, bu alanda satış baskısının devam etmesi 246 ve 241 desteklerini gündeme getirebilir. Böylelikle, yukarıda 267-288 bant aralığının; aşağıda ise 253 desteğinin kritik bölgeleri oluşturduğu düşünülüyor.

Direnç Seviyeleri; 268 – 276 – 288 – 300
Destek Seviyeleri; 253 – 246 – 241 – 237

Picture2

XLMUSD

0.1054 direncini test ederek 0.0922 desteğine yönelen XLMTRY’de long pozisyonların hacminde artış meydana gelmesiyle 0.1000 kritik direnci test ediliyor. 0.1000 direncinin kırılması 0.1054 direncini gündeme getirebilir. Bu alanın üzerinde tutunabilirse, kripto para biriminde 0.1118, 0.1154 ve 0.1187 dirençleri takip edilebilir. Ancak, 0.1000 ve 0.1054 bant aralığının dikkatle takip edilmesi gerektiği düşünülüyor.

Gün içi değerlendirme yapacak olursak yukarı yönlü kanal içerisinde fiyatlamasını sürdüren kripto para biriminde 0.1000 direncinin kırılamaması 0.0978 ve 0.0958 seviyelerini beraberinde getirebilir. 0.0958 desteğinin üzerinde tutunması ise yukarı yönlü kanal içerisindeki fiyatlamasını sürdürmesi için itici güç olabilir.

Direnç Seviyeleri; 0.1000 - 0.1118 - 0.1154 - 0.1187
Destek Seviyeleri; 0.0978 – 0.0958 – 0.0922 – 0.0880

Picture3

[ICRYPEX Hazine Uzmanı Helin ÇELİK]

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER '1968’den beri böyle hava görmedim' '1968’den beri böyle hava görmedim'
Gram altın ne kadar oldu?Gram altın ne kadar oldu?
Haftalık kripto para analiziHaftalık kripto para analizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çeşme'de Danla ile tatil! Pozları olay oldu

Çeşme'de Danla ile tatil! Pozları olay oldu

Eleştirileri yok sayıyor! Ülkesine döndü

Eleştirileri yok sayıyor! Ülkesine döndü

Kritik faiz kararı açıklandı

Kritik faiz kararı açıklandı

Kuyumculardan altın tahmini

Kuyumculardan altın tahmini

Altın fiyatları neden yükseliyor, artış devam edecek mi?

Altın fiyatları neden yükseliyor, artış devam edecek mi?

Yarım saatlik yol 7 dakikaya düşüyor

Yarım saatlik yol 7 dakikaya düşüyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Haftalık kripto para analizi

Haftalık kripto para analizi

Haftalık kripto para analizi

Haftalık kripto para analizi

Haftalık kripto para analizi

Haftalık kripto para analizi

Haftalık kripto para analizi

Haftalık kripto para analizi

Haftalık kripto para analizi

Haftalık kripto para analizi

Haftalık kripto para analizi

Haftalık kripto para analizi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.