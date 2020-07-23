Haftalık kripto para analizi

ETHUSD
Bir süredir üzerinde durduğumuz kritik 253 direncini kıran ETHUSD 268 direncine yöneldi. Long pozisyonların hacminde ciddi artış yaşayan kripto para biriminde piyasanın alıcılı devam etmesi durumunda 276, 288 ve 298 seviyeleri sırasıyla takip edilebilir. Bu durumda, 288 direncine ayrıca dikkat edilmesi gerektiği düşünülüyor. Belirtilen alanın kırılması 300’lere doğru yaşanabilecek atakları destekleyebilir. Ancak, 288’in üzerinde kalıcılık sağlayamaması halinde kripto para biriminde çekilmeler meydana gelebilir.
Aşağı yönlü senaryoda ise, 262 desteğinin kırılması 253 seviyelerine kadar satış baskısı yaratabilir. 253’ün üzerinde tutunması kripto para biriminde long pozisyonların hacminde artış yaratabilir. Ancak, bu alanda satış baskısının devam etmesi 246 ve 241 desteklerini gündeme getirebilir. Böylelikle, yukarıda 267-288 bant aralığının; aşağıda ise 253 desteğinin kritik bölgeleri oluşturduğu düşünülüyor.
Direnç Seviyeleri; 268 – 276 – 288 – 300
Destek Seviyeleri; 253 – 246 – 241 – 237
ETHUSD
Bir süredir üzerinde durduğumuz kritik 253 direncini kıran ETHUSD 268 direncine yöneldi. Long pozisyonların hacminde ciddi artış yaşayan kripto para biriminde piyasanın alıcılı devam etmesi durumunda 276, 288 ve 298 seviyeleri sırasıyla takip edilebilir. Bu durumda, 288 direncine ayrıca dikkat edilmesi gerektiği düşünülüyor. Belirtilen alanın kırılması 300’lere doğru yaşanabilecek atakları destekleyebilir. Ancak, 288’in üzerinde kalıcılık sağlayamaması halinde kripto para biriminde çekilmeler meydana gelebilir.
Aşağı yönlü senaryoda ise, 262 desteğinin kırılması 253 seviyelerine kadar satış baskısı yaratabilir. 253’ün üzerinde tutunması kripto para biriminde long pozisyonların hacminde artış yaratabilir. Ancak, bu alanda satış baskısının devam etmesi 246 ve 241 desteklerini gündeme getirebilir. Böylelikle, yukarıda 267-288 bant aralığının; aşağıda ise 253 desteğinin kritik bölgeleri oluşturduğu düşünülüyor.
Direnç Seviyeleri; 268 – 276 – 288 – 300
Destek Seviyeleri; 253 – 246 – 241 – 237
XLMUSD
0.1054 direncini test ederek 0.0922 desteğine yönelen XLMTRY’de long pozisyonların hacminde artış meydana gelmesiyle 0.1000 kritik direnci test ediliyor. 0.1000 direncinin kırılması 0.1054 direncini gündeme getirebilir. Bu alanın üzerinde tutunabilirse, kripto para biriminde 0.1118, 0.1154 ve 0.1187 dirençleri takip edilebilir. Ancak, 0.1000 ve 0.1054 bant aralığının dikkatle takip edilmesi gerektiği düşünülüyor.
Gün içi değerlendirme yapacak olursak yukarı yönlü kanal içerisinde fiyatlamasını sürdüren kripto para biriminde 0.1000 direncinin kırılamaması 0.0978 ve 0.0958 seviyelerini beraberinde getirebilir. 0.0958 desteğinin üzerinde tutunması ise yukarı yönlü kanal içerisindeki fiyatlamasını sürdürmesi için itici güç olabilir.
Direnç Seviyeleri; 0.1000 - 0.1118 - 0.1154 - 0.1187
Destek Seviyeleri; 0.0978 – 0.0958 – 0.0922 – 0.0880
[ICRYPEX Hazine Uzmanı Helin ÇELİK]
Okuyucu Yorumları 0 yorum