Haftalık kripto para analizi

ETHUSD Bir süredir üzerinde durduğumuz kritik 253 direncini kıran ETHUSD 268 direncine yöneldi. Long pozisyonların hacminde ciddi artış yaşayan kripto para biriminde piyasanın alıcılı devam etmesi durumunda 276, 288 ve 298 seviyeleri sırasıyla takip edilebilir. Bu durumda, 288 direncine ayrıca dikkat edilmesi gerektiği düşünülüyor. Belirtilen alanın kırılması 300’lere doğru yaşanabilecek atakları destekleyebilir. Ancak, 288’in üzerinde kalıcılık sağlayamaması halinde kripto para biriminde çekilmeler meydana gelebilir. Aşağı yönlü senaryoda ise, 262 desteğinin kırılması 253 seviyelerine kadar satış baskısı yaratabilir. 253’ün üzerinde tutunması kripto para biriminde long pozisyonların hacminde artış yaratabilir. Ancak, bu alanda satış baskısının devam etmesi 246 ve 241 desteklerini gündeme getirebilir. Böylelikle, yukarıda 267-288 bant aralığının; aşağıda ise 253 desteğinin kritik bölgeleri oluşturduğu düşünülüyor. Direnç Seviyeleri; 268 – 276 – 288 – 300

Destek Seviyeleri; 253 – 246 – 241 – 237

ETHUSD Bir süredir üzerinde durduğumuz kritik 253 direncini kıran ETHUSD 268 direncine yöneldi. Long pozisyonların hacminde ciddi artış yaşayan kripto para biriminde piyasanın alıcılı devam etmesi durumunda 276, 288 ve 298 seviyeleri sırasıyla takip edilebilir. Bu durumda, 288 direncine ayrıca dikkat edilmesi gerektiği düşünülüyor. Belirtilen alanın kırılması 300’lere doğru yaşanabilecek atakları destekleyebilir. Ancak, 288’in üzerinde kalıcılık sağlayamaması halinde kripto para biriminde çekilmeler meydana gelebilir. Aşağı yönlü senaryoda ise, 262 desteğinin kırılması 253 seviyelerine kadar satış baskısı yaratabilir. 253’ün üzerinde tutunması kripto para biriminde long pozisyonların hacminde artış yaratabilir. Ancak, bu alanda satış baskısının devam etmesi 246 ve 241 desteklerini gündeme getirebilir. Böylelikle, yukarıda 267-288 bant aralığının; aşağıda ise 253 desteğinin kritik bölgeleri oluşturduğu düşünülüyor. Direnç Seviyeleri; 268 – 276 – 288 – 300

Destek Seviyeleri; 253 – 246 – 241 – 237