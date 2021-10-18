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Hamster Coin Binance'da olacak mı? Hamster Coin nerede listelenecek?

18.10.2021 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dogecoin'in öncüsü olan 50 yaşındaki dünyaca ünlü iş insanı Elon Musk'tan kripto para alanında yeni bir atılım daha geldi. Elon Musk bu gece bazı kripto borsalarında listelenecek olan Hamster Coin'i Twitter üzerinden duyurdu. Peki Hamster Coin Binance'da olacak mı? Hamster Coin nerede listelenecek? İşte merak edilenler...

Hamster Coin Binance'da olacak mı? Hamster Coin nerede listelenecek?

2021 yılı itibariyle 214,8 milyar dolar serveti olan dünyaca ünlü iş insanı Elon Musk'tan kripto para alanında yeni bir atılım geldi. Dogecoin'in öncüsü Elon Musk bu gece bazı kripto borsalarında listelenecek olan Hamster Coin'i sosyal medya üzerinden açıkladı. Peki Hamster Coin Binance'da yer alacak mı?

HAMSTER COİN BİNANCE'DA OLACAK MI?

Sosyal medyada da çokça konuşulan Hamster Coin için 'Binance'da olacak mı?' sorusu merak ediliyor. Hamster kripto para projesini daha yakından tanımak amacıyla öncelikle projesini incelemek gerekiyor. Hamster Coin, merkezi bulunmayan ve Binance Smart Chain ağı üzerinde çalışan bir kripto para birimi olarak tanımlanmakta. Söz konusu token, CoinMarketCap üzerinde Eylül 2021 tarihinden itibaren yer almaya başlamıştır. Bu sebeple oldukça yeni bir altcoin olarak tarif edilebilir. Hamster Coin şu an için Coin Market'de yer alıyor, Binance'da yer alıp almayacağı henüz netlik kazanmadı. Ancak yeni bilgiler geldiğinde sayfamızda yer vereceğiz.

İşte Elon Musk'ın duyurusunu yaptığı Hamster coin paylaşımı;

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Hamster Coin’in projesi incelendiğinde oldukça sade bir internet sitesi olduğu görülmekte. Kripto paranın internet sitesinde yer alan bilgilere göre; tutarlı açık iletişimi teşvik eden kripto para ekosistemi güven, şeffaflık ve topluluğun profesyonel başarıyı oluşturmada 3 önemli etken olduğunu vurguluyor.

HAMSTER COİN NE KADAR?

hm

Elon Musk'ın duyurusunu yaptığı Hamster Coin şu anda $ 0.0000001175 seviyesinde ilerliyor. Merakla takip edilen coin, son olarak %45,80 değer kazandı. Türk Lirası olarak ise Hamster Coin 0,00000012 Türk Lirası değerine sahip.


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Elon Musk Kripto para
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