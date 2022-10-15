FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Henüz en kötüsü yaşanmadı! Dikkat geçim derdi yaşayanlara yatırım uzmanından 'küresel ekonomi' uyarısı: "Bunlara koşun!"

Henüz en kötüsü yaşanmadı! Dikkat geçim derdi yaşayanlara yatırım uzmanından 'küresel ekonomi' uyarısı: "Bunlara koşun!"

15.10.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li iş adamı ve yatırım uzmanı Robert Toru Kiyosaki IMF'nin "Geçim Kriziyle Mücadele" başlığıyla yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun ekim sayısı sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Raporda, ekonomiye ilişkin çalkantılı ve zor bir dönemden geçildiği vurguanırken ünlü yatırım uzmanı Kiyosaki, yatırım konusunda dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. "Zengin Baba, Yoksul Baba” kitabının yazarı yatırımcıya altın, gümüş ve Bitcoin önerisinde bulundu.

Henüz en kötüsü yaşanmadı! Dikkat geçim derdi yaşayanlara yatırım uzmanından 'küresel ekonomi' uyarısı: "Bunlara koşun!"

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun ekim sayısını 11 Ekim Salı günü yayımladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırılarının yanı sıra enflasyon artışı ile birçok bölgede sıkılaşan mali koşulların ekonomik görünüm üzerinde ağır bir baskı oluşturduğu ifade edildi.

İMF

ABD'li iş adamı ve yatırım uzmanı Robert Toru Kiyosaki raporun yayımlanmasının üzerinden çok geçmeden sosyal medya hesabında çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

KİYO

Gayrimenkulden uzaklaştığını ifade eden Kiyosaki gümüş ve altın gibi değerli metallerin yanı sıra Bitcoin tercih ettiğini belirterek tavsiyede bulundu.

REAL

"EMLAK VERGİLERİNİ ARTIRIP KİRA KONTROLLERİ UYGULAYACAKLAR"

"Zengin ve Mutlu Olmak İstiyorsan Okula Gitme" ve "Zengin Baba Yoksul Baba" gibi kitaplarla adından söz ettiren ünlü iş adamı ve yetırımcı Kiyosaki, 2022 yılında çıkardığı "Kapitalist Manifesto" kitabını anımsatarak, 2020 seçimlerinde Marksistlerin ABD'yi ele geçirdiğini vurguladığını söyleyip "Marksistler, artan faiz oranları mülk değerlerini düşürürken emlak vergilerini artıracak, kira kontrolleri uygulayacaklar." ifadesini kullandı.

Q1

ABD'Lİ İŞ ADAMINDAN YATIRIM TAVSİYESİ: "ALTIN, GÜMÜŞ VE BİTCOİN'E KOŞUN"

Gayrimenkul yerine altın ve gümüş ile birlikte Bitcoin tarcih etitğini belirten Kiyosaki, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin emlak vergilerini artırıp kira kontrolünü uygulama amacında olduğunu vurgulamıştı.

B

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Binance’ye şok: Yarım milyon dolarlık varlık...Binance’ye şok: Yarım milyon dolarlık varlık...
İşte zamlı memur ve emekli maaş tablosuİşte zamlı memur ve emekli maaş tablosu
Erdoğan'dan son dakika asgari ücret açıklamasıErdoğan'dan son dakika asgari ücret açıklaması
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Kripto para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Madendeki patlamadan acı haberler geldi: Can kaybı yükseldi

Madendeki patlamadan acı haberler geldi: Can kaybı yükseldi

Bartın'daki patlamayla ilgili çok acı detay! Bakan Dönmez açıkladı

Bartın'daki patlamayla ilgili çok acı detay! Bakan Dönmez açıkladı

EYT'de on binlerce kişiye mahkeme yolu gözükebilir!

EYT'de on binlerce kişiye mahkeme yolu gözükebilir!

Akaryakıta bir zam daha geldi!

Akaryakıta bir zam daha geldi!

Almanya'da odun altından değerli oldu

Almanya'da odun altından değerli oldu

Hesaplarınızı kontrol edin! 3.336 TL yatırıldı

Hesaplarınızı kontrol edin! 3.336 TL yatırıldı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sınırları alt üst etti! Bu kez tamamen iç çamarsız paylaştı

Sınırları alt üst etti! Bu kez tamamen iç çamarsız paylaştı

Ölümcül kan pıhtılaşmasını doğal olarak çözer!

Ölümcül kan pıhtılaşmasını doğal olarak çözer!

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Eklem sorunlarını azaltır, ağrıları dindirir, anında rahatlatır...

Eklem sorunlarını azaltır, ağrıları dindirir, anında rahatlatır...

Pazardan evinize zehir taşıyorsunuz: Ölüm saçıyor

Pazardan evinize zehir taşıyorsunuz: Ölüm saçıyor

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.