Henüz en kötüsü yaşanmadı! Dikkat geçim derdi yaşayanlara yatırım uzmanından 'küresel ekonomi' uyarısı: "Bunlara koşun!"

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun ekim sayısını 11 Ekim Salı günü yayımladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırılarının yanı sıra enflasyon artışı ile birçok bölgede sıkılaşan mali koşulların ekonomik görünüm üzerinde ağır bir baskı oluşturduğu ifade edildi.

ABD'li iş adamı ve yatırım uzmanı Robert Toru Kiyosaki raporun yayımlanmasının üzerinden çok geçmeden sosyal medya hesabında çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

Gayrimenkulden uzaklaştığını ifade eden Kiyosaki gümüş ve altın gibi değerli metallerin yanı sıra Bitcoin tercih ettiğini belirterek tavsiyede bulundu.

"EMLAK VERGİLERİNİ ARTIRIP KİRA KONTROLLERİ UYGULAYACAKLAR"

"Zengin ve Mutlu Olmak İstiyorsan Okula Gitme" ve "Zengin Baba Yoksul Baba" gibi kitaplarla adından söz ettiren ünlü iş adamı ve yetırımcı Kiyosaki, 2022 yılında çıkardığı "Kapitalist Manifesto" kitabını anımsatarak, 2020 seçimlerinde Marksistlerin ABD'yi ele geçirdiğini vurguladığını söyleyip "Marksistler, artan faiz oranları mülk değerlerini düşürürken emlak vergilerini artıracak, kira kontrolleri uygulayacaklar." ifadesini kullandı.

ABD'Lİ İŞ ADAMINDAN YATIRIM TAVSİYESİ: "ALTIN, GÜMÜŞ VE BİTCOİN'E KOŞUN"

Gayrimenkul yerine altın ve gümüş ile birlikte Bitcoin tarcih etitğini belirten Kiyosaki, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin emlak vergilerini artırıp kira kontrolünü uygulama amacında olduğunu vurgulamıştı.



