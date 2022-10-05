İlk hamle geldi: Kripto paralardan vergi alınacak! Bitcoin’de 13 Eylül sonrası bir ilk…

Kripto paralar üzerinden vergi alınması konusunu birçok ülke hayata geçirdi. Avrupa Birliği ülkeleri ise bu konuda geç kaldığına yönelik eleştirilere maruz kalmıştı. Ancak flaş bir gelişme yaşandı. Kripto para işlemlerinden vergi alınmasına yönelik Avrupa Parlamentosu’ndan (AP) ilk hamle geldi. AP üyeleri, düşük miktarlı kripto para işlemi yapan kişiler için vergi kurallarının basitleştirilmesi lehine oy kullandı. 705 üyeden 566’sının desteğini alan bu karar, bağlayıcı olmamakla birlikte Blockchain teknolojisinin vergi tahsilatlarını otomatikleştirme de kullanılabilmesini de içeriyor. Bunun yanında vergi kaçırmayla mücadele için Blockchain teknolojisinin kullanılabilme durumu da gündeme getirildi.

KRİPTO PARALAR KESİN TANIMA KAVUŞACAK

Oylanan kararın detaylarında kripto varlıkların kesin şekilde bir tanıma kavuşturulmasının da gerekliliği üzerinde duruldu. Ayrıca tanımın, vergiye tabi olan varlığın tespiti içinde önemli olduğu düşünülüyor. Avrupa Parlamentosu, kripto paralar için bir vergi kodunun oluşturulması dışında komisyonun bu kararı detaylı şekilde ele almasını da talep etti.

YENİDEN 1 TRİLYON DOLARIN ÜZERİNDE

Öte yandan Mayıs ayında Terra’nın çökmesiyle kripto paralarda başlayan düşüş trendi, Fed'in sıkı faiz politikası ve küresel ekonomik sorunlar nedeniyle devam ediyor. Bu ayın başında 1 trilyon doların altına düşen kripto para piyasası yeniden bu rakamın üzerine çıktı.

13 EYLÜL’DEN BU YANA İLK KEZ

Lider kripto paralar Bitcoin ve Ethereum, piyasaları yukarı yönde hareketlendirmeye başladı. BTC, 13 Eylül'den bu yana ilk kez 20 bin 469 doların üzerine çıkmayı başardı. Ardından Ethereum ve XRP gibi altcoin’ler de Bitcoin’i takip ederek yükselişe geçti. Ethereum, Merge sonrası düşüş yönünde hareket etmiş olsa da şu anda sabit bir şekilde ilerliyor. Ethereum son 24 saat içerisinde yüzde 2 yükseldi ve 1357 dolara geldi. Haftaya sakin başlayan Ethereum, birkaç gün içerisinde toparlanarak bu seviyeye ulaştı.



